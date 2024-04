Europas Badminton-Elite vor Ort Badminton-EM startet am Montag in Saarbrücken Stand: 07.04.2024 19:32 Uhr

Europas Badminton-Elite schlägt ab Montag in der Saarbrücker Saarlandhalle auf. Die Topfavoriten kommen aus Dänemark und Spanien. Für die deutschen Medaillenhoffnungen gab es zuletzt einen kräftigen Dämpfer.

Stefan Hauch

Etwas mehr als dreieinhalb Monate sind es noch bis zu den Olympischen Spielen in Paris. Die besten Europäer wollen ab Montag bei der Badminton-Europameisterschaft in Saarbrücken testen, wo sie stehen.

Allen ist klar, dass in Paris die Spielerinnen und Spieler aus Asien das Maß aller Dinge sein werden. Aber vielleicht wird es so etwas wie einen Heimvorteil für die Europäer geben. Und da ist Saarbrücken mit seinen Fans und der relativen Nähe zu Paris sicher ein guter Ort.

Dänemark dominiert Europas Badminton

Seit Jahrzehnten ist Dänemark Europas erste Adresse für Top-Badminton. Victor Axelsen ist derzeit auch die Nummer eins der Weltrangliste und Favorit für den Titel in Saarbrücken. Er trifft in seinem ersten Spiel am Mittwoch auf Kai Schäfer aus der Bundesliga. Über den Ausgang der Partie sollte man sich aus deutscher Sicht keine Illusionen machen.

An Nummer zwei ist Axelsens Landsmann Anders Antonsen gesetzt. Auch im Herrendoppel, Damendoppel und Mixed kommen die Favoriten aus Dänemark.

Ausnahmeerscheinung Carolina Marin

Bei den Damen dominiert seit Jahren die Spanierin Carolina Marin die Szene. Sechsmal in Folge war sie Europameisterin und will mit dem siebten Titel in Saarbrücken einen neuen Rekord aufstellen. Natürlich ist die Spanierin an Nummer eins gesetzt.

Pech für Deutschlands Beste

Kurzfristig absagen musste der frühere Europameister Marc Lamsfuß. Seine Verletzung hat gravierende Folgen. Dadurch können die amtierenden Europameister im Herrendoppel, Lamsfuß und der Saarbrücker Marvin Seidel, ihren Titel nicht verteidigen.

Auch die Mixed-Europameister der letzten EM in Madrid, Marc Lamsfuß und Isabel Lohau, sind damit aus dem Rennen. Lamsfuß ordnet jetzt alles dem Ziel Olympia in Paris unter.

Zuletzt kam auch noch eine Hiobsbotschaft von Deutschlands bester Spielerin. Yvonne Li muss wegen einer Knieverletzung absagen. Jetzt hoffen die deutschen Fans vor allem auf das Damendoppel mit Isabel Lohau und Linda Efler vom 1. BC Bischmisheim.

EM im Fernsehen und Livestream

Der SR berichtet ab Montag täglich von der EM im "aktuellen bericht" im SR Fernsehen. Ab Freitag bis zum Finale am Sonntag wird es auch einen Livestream mit den Topspielen geben.

