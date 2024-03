Duell auf Augenhöhe Aufsteiger-Duell für die SVE gegen Wiesbaden Stand: 02.03.2024 18:15 Uhr

Die SV 07 Elversberg trifft am Sonntag an der Kaiserlinde auf Mitaufsteiger SV Wehen Wiesbaden. SVE-Trainer Horst Steffen erwartet ein Spiel auf Augenhöhe. Beide Teams befinden sich im Tabellenmittelfeld der 2. Bundesliga.

Kirsten Pfister

Die SV 07 Elversberg empfängt am Wochenende eine „wirklich gute Mannschaft auf Augenhöhe“, so Trainer Horst Steffen. Gemeint ist Mitaufsteiger SV Wehen Wiesbaden, der an der Kaiserlinde zu Gast ist.

Aufsteiger-Duell auf Augenhöhe

Die SVE steht aktuell mit 32 Punkten auf Tabellenplatz zehn. Fünf Punkte weniger bedeuten für Wehen Wiesbaden Rang dreizehn. Trotz guter Ergebnisse: Beide Mannschaften hätten aber auch schon Phasen gehabt, in denen es nicht so gut lief, so Steffen.

Bei den Hessen ist das gerade akut: Die letzten beiden Liga-Begegnungen hat die Mannschaft verloren. Nur einen Sieg gab es in den letzten zehn Liga-Spielen.

Auf Elversberg wartet eine starke Defensive

Kein Grund, das Team zu unterschätzen, so Steffen: „Sie haben eine gute Spielanlage und es gibt immer die Gefahr, dass sie vor das Tor kommen können." Besonders sticht allerdings die Defensive der Gäste mit nur 30 Gegentreffern in der laufenden Saison hervor.

Einzig Tabellenführer St. Pauli und Greuther Fürth haben bisher weniger Tore kassiert. Zwei Treffer konnten die Elversberger dem Konto von Wehen Wiesbaden im Hinspiel schon hinzufügen. Diese Begegnung hatten die Saarländer 2:0 für sich entschieden.

Steffen will Heimsieg nach HSV-Niederlage

Horst Steffen möchte auch am Sonntag gewinnen, „endlich wieder einen Heimsieg schaffen“. Bei der 0:1-Niederlage vergangenes Wochenende gegen den Hamburger SV wäre in seinen Augen mehr drin gewesen.

Zur Leistung des Teams dort meint der Trainer: „Wir sind gegen den HSV nicht an die Leistung gekommen, die wir bringen können.“ Dieses Wochenende soll die Genauigkeit wieder voll da sein.

Abwehr-Nöte bei der SVE

Personell steht fest, dass Hugo Vandermersch wegen seiner Gelbsperre am Sonntag nicht zur Verfügung steht. Die bereits personell geschwächte Abwehr-Kette der SVE muss damit auf einen weiteren Spieler verzichten. Was das für die Aufstellung bedeutet, lässt Horst Steffen noch offen.

Anstoß zwischen der SV Elversberg und der SV Wehen Wiesbaden ist am Sonntag um 13.30 Uhr an der Kaiserlinde. Live kann die Begegnung im Audiostream der Sportschau verfolgt werden. Eine erste Zusammenfassung des Spiels im SR Fernsehen gibt es im aktuellen bericht und ausführlicher ab 22.15 Uhr in der sportarena.

