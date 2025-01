Erster Titel des Jahres möglich 1. FCS Tischtennis kämpft um TTBL-Pokal Stand: 04.01.2025 08:36 Uhr

Heute geht es für den 1. FC Tischtennis Saarbrücken um den ersten Titel des Jahres: den Pokal der Tischtennis-Bundesliga TTBL. Im Halbfinale muss der FCS TT am Vormittag gegen Bremen ran.

Der 1. FC Saarbrücken Tischtennis tritt beim Final Four um den TTBL-Pokal im Halbfinale am Samstag in Neu-Ulm gegen den SV Werder Bremen an. Spielbeginn ist um 11.00 Uhr.

1. FC Saarbrücken Tischtennis trifft am Samstag auf Bremen Der 1. FC Saarbrücken Tischtennis ist wieder unter den Final-Four-Teams für den Tischtennis-Bundesliga-Pokal. Am Samstag treten die Saarländer in Neu-Ulm im Halbfinale gegen den SV Werder Bremen an. Das Finale findet noch am selben Tag im Anschluss statt.

Der FCS TT hat in den vergangenen fünf Jahren vier Mal am Final Four teilgenommen und zwei Mal das Finale erreicht. Im Januar 2024 unterlag er seinem Dauerrivalen Borussia Düsseldorf mit 0:3.

Bislang holte der FCS TT den Pokalsieg zwei Mal, nämlich 2012 und 2022.

Potenzieller Finalgegner Ochsenhausen oder Bad Homburg

Im zweiten Halbfinale trifft Ochsenhausen ebenfalls um 11.00 Uhr auf Bad Homburg. Das Finale findet direkt im Anschluss statt.

Der FCS TT ist vor Kurzem zur Saar-Mannschaft des Jahres gekürt worden.

