Nach einer schweren Woche 1. FC Saarbrücken zurück im Ligaalltag Stand: 06.04.2024 15:00 Uhr

Die sensationelle Pokalreise des 1.FC Saarbrücken ist zu Ende. Im Halbfinale des DFB-Pokals mussten sich die Blau-Schwarzen dem 1.FC Kaiserslautern am Ende mit 0:2 geschlagen geben. Jetzt gilt es, den Fokus wieder auf die Liga zu richten. Die Saarländer gastieren am 32. Spieltag der 3. Liga bei der SG Dynamo Dresden.

Konstantin Malzahn

Der Trainer des 1. FC Saarbrücken Rüdiger Ziehl sprach auf der Pressekonferenz nach dem DFB-Pokal-Aus von einer „beschissenen Woche für Spieler, Trainer und Fans“. Der 46-Jährige versucht jedoch, den Blick nach vorne zu richten: „Die Niederlage unter der Woche hat brutal wehgetan, die vergangenen beiden Tage waren schlimm. Aber wir sind Profis und in der Pflicht, uns auf unser Kerngeschäft zu konzentrieren. Und das ist die Liga.“

1. FC Saarbrücken trifft auf Dynamo Dresden Nach der unglücklichen Pokalniederlage gegen den 1. FC Kaiserslautern wartet auf den 1. FC Saarbrücken am Sonntag beim Auswärtsspiel gegen Dynamo Dresden direkt der nächste Herausforderung. Dabei soll mit einem Punkterfolg beim Tabellenvierten der Dritten Liga die Enttäuschung über das Pokalaus gemindert werden.

In der 3. Liga, wo der FCS heute bei Dynamo Dresden gastiert, lief es für die Saarländer in den vergangenen Spielen nicht rund. Zuletzt konnte man aus vier Spielen nur einmal als Sieger vom Platz gehen. In der Tabelle steht der FC auf dem elften Rang, hat jedoch noch zwei Nachholspiele, gegen Essen und Unterhaching, zu absolvieren.

Becker kehrt an alte Wirkungsstätte zurück

Robin Becker war drei Jahre für Dynamo Dresden aktiv. Der Verteidiger freut sich auf die Rückkehr zu seinem alten Verein und warnt vor dem Gegner: „Die Stärke von Dynamo ist, dass in schwierigen Zeiten alle zusammenrücken und eine Euphorie entfachen. Die Hütte wird brennen, das muss uns bewusst sein und da müssen wir gegenhalten.“

Zehn Spiele in 36 Tagen

Für den FCS stehen anstrengende Wochen bevor und daher hofft Trainer Rüdiger Ziehl auf einen breiten Kader: „Wir haben inklusive Landespokal zehn Spiele in 36 Tagen. Da werden wir sicherlich von Fall zu Fall Veränderungen in der Startelf vornehmen.“ Gegen Dresden sind bis auf die Langzeitverletzten Schmidt, Jacob und Neudecker alle Mann an Bord.

Schwächephase von Dynamo Dresden

Die Gastgeber stecken aktuell in einer Ergebniskrise. Die Sachsen haben in den vergangenen sechs Partien nur einen Sieg erzielen können und damit einen direkten Aufstiegsplatz aus der Hand gegeben. Zurzeit steht das Team von Trainer Markus Anfang auf Platz Vier in der Tabelle der 3. Liga.

Eine Zusammenfassung der Partie gibt es direkt nach Abpfiff auf SR.de und ab 22.15 Uhr in der „sportarena“ im SR Fernsehen. Auf SR3 halten wir sie ab 13.30 Uhr auf dem Laufenden.

Mehr zum 1. FC Saarbrücken

Luca Kerber verlässt zum Sommer den 1. FC Saarbrücken Mittelfeldspieler Luca Kerber wird seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim 1. FC Saarbrücken nicht verlängern. Laut Verein wechselt er in eine höhere Liga.