Nachholspiel am Mittwoch 1. FC Saarbrücken will drei weitere Punkte gegen Viktoria Köln einfahren

Der 1. FC Saarbrücken hat am vergangenen Sonntag im Derby beim SV Waldhof Mannheim den ersten Pflichtspielsieg im neuen Jahr gefeiert. Drei Punkte sollen auch beim Nachholspiel gegen Viktoria Köln am Mittwochabend her.

Konstantin Malzahn

Sichtlich erleichtert waren alle Verantwortlichen nach dem 2:0-Derbysieg des 1. FC Saarbrücken gegen den SV Waldhof Mannheim. Trotz der zweiwöchigen Pause wusste die Mannschaft von Trainer Rüdiger Ziehl beim abstiegsbedrohten SVW zu überzeugen. Am Mittwochabend wartet mit Viktoria Köln erneut ein kniffliges Auswärtsspiel.

Eigentlich hätte die Begegnung schon vor gut einem Monat stattfinden sollen – wetterbedingt musste sie allerdings abgesagt werden. Nun also der zweite Anlauf.

Rizzuto nach Rot-Sperre zurück

Mit von der Partie ist dabei wieder Verteidiger Calogero Rizzuto. Der 32-Jährige wurde nach seiner roten Karte im kuriosen Spiel gegen den FC Ingolstadt für zwei Spiele gesperrt. Dadurch ergeben sich für Ziehl wieder mehr Optionen in der Abwehr.

Günther-Schmidt für starke Leistung gelobt

Ein Gewinner der Partie in Mannheim war laut Ziehl Julian Günther-Schmidt, der die Position des gesperrten Rizzutos auf der rechten Abwehrseite übernommen hatte.

Somit hat FCS-Coach Ziehl fast schon ein Luxusproblem auf dieser Seite. Günther-Schmidt kann allerdings auch auf anderen Positionen spielen. Es bleibt also spannend, für welche Option sich Ziehl am Ende entscheiden wird.

Biada wieder fit, Stehle fraglich

Ebenfalls wieder einsatzbereit ist Mittelfeldspieler Julius Biada, der krankheitsbedingt in Mannheim fehlte. Ein kleines Fragezeichen steht noch hinter Stürmer Simon Stehle, der aufgrund einer Erkältung etwas kürzertreten musste.

Weiterhin ausfallen werden Sebastian Jacob, Patrick Schmidt, Richard Neudecker und Boné Uaferro.

Sontheimers Rückkehr an alte Wirkungsstätte

Patrick Sontheimer wechselte im Sommer von der Viktoria zum FCS. Gegen Mannheim machte der 25-Jährige eine gute Partie. Damit dürfte er wieder ein Startelfkandidat für das Spiel gegen seinen Ex-Verein sein. Für Köln war Sontheimer von 2021 bis 2023 am Ball – er freut sich demnach auf ein „besonderes Spiel“.

FCS reist mit über 1300 Fans nach Köln

Die Blau-Schwarzen können auch in Köln wieder auf eine große Fan-Unterstützung hoffen. Beim Derby in Mannheim waren über 3500 FCS-Fans dabei, Trainer Ziehl sprach auf der Pressekonferenz von einer "kompletten Wand". Am Mittwochabend werden mindestens 1300 Anhänger die Reise zur Viktoria antreten.

Anstoß der Partie ist um 19.00 Uhr. Wegen des Todes des früheren Weltmeisters Andreas Brehme, einst FCS-Spieler, will die Mannschaft Vereinsangaben zufolge bei der Begegnung Trauerflor tragen.

