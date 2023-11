3. Liga gegen Sandhausen 1. FC Saarbrücken verspielt Führung in letzter Minute Stand: 04.11.2023 15:59 Uhr

In einer umkämpften Partie hat der 1. FC Saarbrücken am Samstag gegen den SV Sandhausen einen Punkt in der 3. Liga geholt. Nach langer Führung ließ der FCS in der Nachspielzeit doch noch den Ausgleich zu.

Beflügelt vom geschichtsträchtigen Sieg gegen den FC Bayern München im DFB-Pokal fuhr der 1. FC Saarbrücken am Samstag ins etwa eineinhalb Stunden entfernte Sandhausen.

FCS-Trainer Rüdiger Ziehl änderte die Startaufstellung um zwei Positionen: Für Fabio Di Michele Sanchez und Simon Stehle liefen Tim Civeja und Kai Brünker auf.

Zweitliga-Absteiger Sandhausen machte Saarbrücken die ersten Minuten schwer. Nur eine Chance zum Abschluss stand nach 20 Minuten auf der Saarbrücker Bilanz, ein Kopfball von Kapitän Manuel Zeitz am Tor vorbei (12. Minute).

Führung und Ausgleich vor der Pause

Doch dann brachte Sandhausens Maciejewski Gaus zu Fall, den folgenden Freistoß platzierte Kasim Rabihic vors Tor der Gastgeber. Evina wehrte den Kopfball von Brünker gerade noch so ab, allerdings direkt vor die Füße von Manuel Zeitz – der dankbar für seinen ersten Saison-Treffer annahm und Saarbrücken mit 1:0 in Führung brachte (24.).

Sandhausen kam kurz nach dem Saarbrücker Führungstreffer immer wieder zu Abschlüssen, konnte diese aber zunächst nicht nutzen. Eine Minute nach Ende der regulären Spielzeit der ersten Hälfte schaffte Sandhausen dann allerdings doch den Ausgleich: Hennings traf ins linke untere Eck zum 1:1-Pausenstand (46.).

Handelfmeter zum Start der zweiten Halbzeit

Kaum zurück auf dem Platz dann die Chance zur erneuten Führung für den FCS: Sandhausens Fuchs berührte den Ball im Strafraum mit der Hand, Rabihic trat zum fälligen Handelfmeter an – und versenkte cool zum 2:1 für Saarbrücken.

Sandhausen stemmte sich gegen die drohende Niederlage und wurde immer wieder gefährlich für Saarbrücken, drängte die Blau-Schwarzen immer weiter in die eigene Hälfte zurück. Torwart Tim Schreiber parierte allerdings lange alles, was Sandhausen in Richtung seines Kastens schickte.

Doch in der Nachspielzeit bröckelte dann die Saarbrücker Verteidigung: In der 94. Minute zog Sandhausens Ben Balla aus 20 Metern ab und versenkte den Ball zum 2:2-Ausgleich.

Enttäuschte Gesichter danach bei den Saarbrückern – nach zuvor zwei Liga-Niederlagen in Folge wären drei Punkte bitter nötig gewesen.

Über dieses Thema haben auch die SR-Hörfunknachrichten am 04.11.2023 berichtet.

