Vom Bundesligisten FC Augsburg 1. FC Saarbrücken verpflichtet zentralen Mittelfeldspieler Tim Civeja Stand: 04.07.2023 10:46 Uhr

Der Kader des 1. FC Saarbrücken wächst weiter: Mit Tim Civeja soll eine Verstärkung für das zentrale Mittelfeld kommen. Der 21-Jährige spielte zuletzt für den FC Ingolstadt.

Der Drittligist 1. FC Saarbrücken hat den zentralen Mittelfeldspieler Tim Civeja vom Bundesligisten FC Augsburg verpflichtet. Der 21-jährige Deutsch-Albaner war in der vergangenen Saison an den Ligakonkurrenten FC Ingolstadt – den Ex-Club des neuen FCS-Stürmers Patrick Schmidt – ausgeliehen.

„Tim ist ein sehr vielseitiger Spieler und hat durch seine Berufungen in DFB-Juniorenauswahl-Teams und zuletzt in die albanische U21-Nationalmannschaft bewiesen, dass er über ein enormes Potenzial verfügt“, so FCS-Trainer und Manager Rüdiger Ziehl.

Drei Kurzeinsätze in Bundesliga

Civeja wurde in der Jugend des FC Augsburg ausgebildet. In der 1. Bundesliga kam er bisher auf drei Kurzeinsätze. "Ich freue mich auf die neue Aufgabe in Saarbrücken, bei solch einem emotionalen und traditionsreichen Verein“, sagt Civeja.

