Defensiver Mittelfeldspieler 1. FC Saarbrücken verpflichtet Elijah Krahn vom Hamburger SV Stand: 24.06.2024 17:45 Uhr

Der Kader des 1. FC Saarbrücken wächst weiter an. Neu im Team ist jetzt auch der 20-jährige defensive Mittelfeldspieler Elijah Krahn. Für die Blau-Schwarzen verlässt er den Hamburger SV, wo Krahn ausgebildet wurde.

Der 1. FC Saarbrücken hat einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt: Der defensive Mittelfeldspieler Elijah Krahn wechselt vom Zweitligisten Hamburger SV zu den Blau-Schwarzen. „Er ist ein körperlich robuster und dennoch spielstarker Akteur, der beim HSV dicht vor dem Durchbruch stand und nun bei uns den nächsten Schritt gehen will“, sagte FCS-Trainer Rüdiger Ziehl.

Der 20-jährige Krahn, der beim Hamburger SV ausgebildet wurde, kommt auf drei Einsätze für die Hanseaten in der 2. Bundesliga und 14 Einsätze in der Regionalliga Nord. „Ich habe nach vielen schönen Jahren beim HSV eine neue Herausforderung gesucht“, sagte Krahn. Der FCS habe sich durch die Pokalerfolge einen Namen gemacht. „Ich weiß, was hier bei Heimspielen los sein wird und freue mich auf die neue Saison, in der ich den Konkurrenzkampf annehmen werde.“

FCS: Weitere Neuzugänge und Vertragsverlängerungen

Am Sonntag hatte der FCS zudem verkündet, den Vertrag mit seinem Topscorer Kasim Rabihic verlängert zu haben. Auch mit Stürmer Amine Naifi macht der Drittligist weiter. Neu im Kader sind unter anderem: Innenverteidiger Lasse Wilhelm, Linksverteidiger Till Schumacher, Mittelfeldspieler Maurice Multhaup, Defensivspieler Philip Fahrner und Torhüter Phillip Menzel.

Über dieses Thema haben auch die SR info-Nachrichten im Radio am 24.06.2024 berichtet.

Topscorer Rabihic bleibt beim FCS Der 1. FC Saarbrücken kann weiter mit Offensivspieler und Topscorer Kasim Rabihic planen. Der Verein und der 31-Jährige haben sich auf eine weitere Zusammenarbeit verständigt.