Zum 120. Jubiläum 1. FC Saarbrücken verliert gegen Bundesligisten Borussia Mönchengladbach

Zum Geburtstag kamen die ganz Großen: Anlässlich seines 120-jährigen Jubiläums hat der 1. FC Saarbrücken den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach zu einem Freundschaftsspiel in den Ludwigspark gebeten. Zu einem Sieg hat es trotz Jubiläum aber nicht gereicht.

Der 1. FC Saarbrücken hat das Testspiel zu seinem 120. Geburtstag gegen Borussia Mönchengladbach verloren. Im Ludwigsparkstadion unterlag der Drittligist dem Bundesligisten mit 1:2.

Es war das vorletzte Testspiel für die Blau-Schwarzen, bevor es Anfang August wieder ernst wird. Gegen den Zweitligisten FC Nürnberg konnte der FCS zuletzt einen Sieg einfahren. Am 6. August steht dann das erste Ligaspiel auswärts gegen Aufsteiger Ulm bevor.

FCS vor 120 Jahren gegründet

Am 18.04.1903 wurde der 1. FC Saarbrücken in der Gaststätte „Tivoli“ als Fußballabteilung des TV 1876 Malstatt gegründet. 1963, also vor genau 60 Jahren, gehörte er zu den 16 Gründungsmitgliedern der Bundesliga. Am ersten Spieltag empfing er im alten Ludwigsparkstadion den späteren Meister 1. FC Köln.

