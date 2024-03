FCS zurück im Liga-Geschäft 1. FC Saarbrücken trifft auswärts auf MSV Duisburg Stand: 15.03.2024 18:51 Uhr

Nach der Pokalsensation ist vor dem Liga-Alltag. Der 1. FC Saarbrücken hat am Dienstag ein weiteres Mal Geschichte im DFB-Pokal geschrieben. Nun gilt es den Schalter schnell umzulegen. Der FCS gastiert am Samstag um 14.00 Uhr beim abstiegsbedrohten MSV Duisburg.

Das Märchen der Blau-Schwarzen im DFB-Pokal geht weiter. Gegen Bundesligist Borussia Mönchengladbach siegten die Blau-Schwarzen erneut dank eines Last-Minute-Treffers von Kai Brünker gegen den klaren Favoriten. Das Erreichen des Halbfinals zählt zu den größten Erfolgen in der Historie des FCS.

Infos zum Spiel

Wann: Samstag, 16. März, 14.00 Uhr

Wo: Schauinsland-Reisen-Arena Duisburg

Stream: Live im Audio-Stream bei Sportschau.de

Ziehl will noch nichts vom FCK wissen

Der Trainer und Manager des 1. FC Saarbrücken ist sich der Bedeutung des Derbys in knapp zwei Wochen bewusst, trotzdem gilt es für Ziehl zunächst den vollen Fokus auf die Liga zu legen und tritt noch voll auf die Bremse:

„Wir sind gut beraten, jede Aufgabe für sich anzugehen. Wir können es nicht verhindern, dass im Umfeld über das Pokalspiel gesprochen wird, aber unser Augenmerk gilt erst der Partie beim MSV und wenn wir dann am 30.03 um 18.30 Uhr das Spiel Rot-Weiß Essen beendet haben, können wir uns auf Kaiserslautern konzentrieren“, sagt Ziehl.

Kann der FC die Euphorie mitnehmen?

Klar ist, dass es nun eine große Herausforderung für Trainer Rüdiger Ziehl wird, die Mannschaft auf die Liga einzustimmen. „Wir haben bereits bewiesen, dass wir nach den Pokalspielen in der Lage sind, den Schalter wieder umzulegen“, so der 46-Jährige. Aktuell rangieren die Saarländer auf Platz Neun der Tabelle in der 3. Liga. Mit bisher 43 erreichten Punkten wird der FCS mit dem Abstieg wohl nichts mehr zu tun haben.

Vom Aufstiegs-Relegationsplatz trennen die Blau-Schwarzen aber auch noch zehn Punkte, mit einem Spiel weniger wohlgemerkt. Trotzdem ist der Aufstiegszug für die Saarbrücker noch nicht ganz abgefahren, dafür dürfen aber in den restlichen Spielen kaum noch Punktverluste hinzukommen. „Wir sollten uns nicht einreden, da geht gar nichts mehr, sondern sollten dran glauben da geht noch was. Dementsprechend brauchen wir alle Punkte, die es gibt. Dann werden wir schauen was die Tabelle hergibt“, so FCS-Spieler und Ex-Duisburger Lukas Boeder.

Sontheimer gesperrt, Stehle, Biada und Rizzuto zurück

Personell gesehen hat Rüdiger Ziehl gegen den MSV deutlich mehr Möglichkeiten als zuletzt in den Ligaspielen. Neben den Langzeitverletzten Patrick Schmidt, Sebastian Jacob, Richard Neudecker und Boné Uaferro fällt zwar auch Patrick Sontheimer aufgrund einer Sperre aus.

Dafür sind Simon Stehle, Julius Biada und Calogero Rizzuto wieder voll belastbar. „Wir haben eine hohe Auswahl und werden sehen, wer die nötige Frische mitbringt, so Ziehl.“

Duisburg steht „mit dem Rücken zur Wand“

Die Partie hat für den Gastgeber bereits Endspielcharakter. Die „Zebras“ haben eine „gute Qualität“ und im „Winter noch einmal nachgerüstet“, so der Cheftrainer des FCS. Mit 26 Punkten belegt der MSV aktuell den 18. Tabellenplatz und hat bereits fünf Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.

Für Boeder wird dies mit seiner Duisburger Vergangenheit eine besondere Partie und der Abwehrspieler geht davon aus, dass „die Fans den MSV nach vorne peitschen werden.“ Das letzte Aufeinandertreffen im Ruhrgebiet hat der 26-jährige „noch nicht vergessen.“

In einem dramatischen Spiel mit zweifacher Überzahl erreichte der FCS am Ende nur ein 2:2 beim MSV und ließ damit in der letzten Saison wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg liegen.

1500 Fans reisen mit nach Duisburg

Die Saarländer können sich wieder auf eine große Unterstützung ihrer Fans verlassen. Der MSV Duisburg rechnet mit knapp 1500 Blau-Schwarzen, die ihre Mannschaft begleiten werden.

Eine Zusammenfassung der Partie gibt es am Samstag ab 17.30 Uhr in der SR sportarena.

