Flutlichtspiel auswärts 1. FC Saarbrücken reist zu Verfolger Viktoria Köln Stand: 27.02.2025 19:33 Uhr

Am Freitagabend ist der 1. FC Saarbrücken zu Gast beim FC Viktoria Köln. Für die Blau-Schwarzen ist es die Chance, sich im Aufstiegsrennen weiter von ihren Verfolgern abzusetzen. FCS-Trainer Rüdiger Ziehl will eine Serie starten.

Kirsten Pfister

Verfolger – Tabellenführer – Verfolger: Es ist ein anspruchsvolles Programm, das die kommenden Wochen auf den 1. FC Saarbrücken wartet. Für die Blau-Schwarzen geht es dabei darum, sich Punkte im Aufstiegskampf zu sichern. Die nächste Chance dazu haben sie am Freitagabend bei Verfolger FC Viktoria Köln.

FCS vorfreudig auf kommendes Auswärtsspiel gegen Viktoria Köln Am Freitagabend hat der 1. FC Saarbrücken eine Chance auf einen direkten Aufstiegsplatz. Voraussetzung dazu ist ein Sieg im Spitzenspiel gegen Viktoria Köln. Nach dem 4:1-Erfolg gegen Hannover herrscht aktuell gute Stimmung bei den Blau-Schwarzen.

FCS will Verfolger distanzieren

Nach dem 4:1-Sieg vergangenes Wochenende gegen Hannover 96 II sieht FCS-Trainer Rüdiger Ziehl weiter Verbesserungspotenzial bei seinem Team, ist mit vielem aber auch zufrieden: "Wir erspielen uns Torchancen. Das sieht ordentlich aus. Auch der Wille der Mannschaft ist immer da."

So blickt Ziehl positiv auf die kommenden Wochen und auf die anstehende Aufgabe in Köln. Er sieht die Chance für sein Team "einen Verfolger zu distanzieren und vorzulegen".

Infos zum Spiel

Wann? Freitag, 28.02. 19.00 Uhr

Wo? Sportpark Höhenberg in Köln

Chance auf den direkten Aufstiegsplatz

Durch einen Sieg können die Saarbrücker auf jeden Fall zeitweise auf einen direkten Aufstiegsplatz vorrücken. Ob sie auch nach dem Spieltag weiter dort stehen, hängt davon ab, wie Konkurrent Dynamo Dresden am Samstag gegen den SC Verl spielt.

Letztere sind aktuell allerdings kein leichter Gegner. Viktoria Köln kam vergangenes Wochenende nicht über ein 1:1 in Verl hinaus. Nach diesem Remis liegt die Viktoria in der Tabelle nun vier Punkte hinter dem FCS.

Auf den FCS wartet eine heimstarke Viktoria

Angesichts der Heimstärke des Teams, dürften die Kölner am Freitag trotzdem selbstbewusst antreten. In 13 Spielen konnten sie acht Siege vor heimischer Kulisse feiern und insgesamt 25 Punkte einfahren. "Alle haben erwartet, dass es eine schwierige Saison für sie wird", so Ziehl zum Gegner: "Jetzt sind sie vorne mit dabei".

Deshalb können die Kölner in seinen Augen frei aufspielen. Das Hinspiel konnte der 1. FC Saarbrücken in einer zähen Partie knapp mit 1:0 gewinnen. Damals sicherte Kasim Rabihic seinem Team als Joker per Kopf den Sieg.

Ziehl: "Wir müssen Konstanz bringen"

Auch im Rückspiel will der FCS drei Punkte gegen Viktoria Köln mitnehmen. "Wir müssen eine Serie haben, um am Ende aufsteigen zu können", so FCS-Coach Ziehl. Mit Blick auf die anstehenden Gegner sei dafür "jetzt ein ganz guter Zeitpunkt".

Die Verletztenliste der Saarbrücker wächst derweil weiter an: In Köln müssen sie nun auch auf Maurice Multhaup verzichten, der wegen Adduktorenproblemen nicht mitreisen wird.

Bereits am Donnerstag geht es für den FCS nach Köln. Anpfiff der Begegnung ist dann am Freitagabend um 19.00 Uhr im Sportpark Höhenberg.

Eine Zusammenfassung zum Nachlesen gibt es direkt im Anschluss auf SRinfo.de. Die Spielbilder zur Begegnung zeigt die sportarena im SR Fernsehen am Samstag ab 17.30 Uhr.

Über dieses Thema hat auch der aktuelle bericht im SR Fernsehen am 26.02.2025 berichtet.

