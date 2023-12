Erstes Rückrundenspiel 1. FC Saarbrücken empfängt Ulm zum letzten Pflichtspiel für 2023 Stand: 19.12.2023 06:37 Uhr

Die Gegentor-Serie ist nach 598 Minuten gerissen – beim 2:2 gegen Tabellenführer Regensburg vergangenen Samstag hielt aber eine andere beeindruckende Serie des 1. FC Saarbrücken. Zum Jahresabschluss heute Abend gegen das Überraschungsteam aus Ulm soll auch das neunte Spiel in Folge ohne Niederlage gelingen.

Keine Mannschaft hat die Winterpause aktuell wohl so verdient wie der 1. FC Saarbrücken. Fünf „englische Wochen“ seit Anfang November – das Pensum zum Jahresabschluss war hoch. „Wir hatten zuletzt jeden dritten Tag ein Spiel“, sagt Abwehrspieler Dominik Becker. „Die Akkus sind schon leer. Aber vor dem Urlaub wollen wir noch einmal an die Leistungsgrenze gehen.“

Das wird gegen den SSV Ulm auch nötig sein. Der Aufsteiger ist als Tabellendritter das Überraschungsteam der Dritten Liga. „Ich habe ihnen eine gute Runde zugetraut, dass sie jetzt oben dabei sind, ist verdient, aber auch etwas überraschend“, sagt FCS-Coach Rüdiger Ziehl über den kommenden Gegner.

Schluss mit Heim-Remis

Das Ende des Fußball-Jahres bildet gleichzeitig den Beginn der Rückrunde der Dritten Liga, in der der FCS derzeit von Heim-Unentschieden verfolgt wird. Das 2:2 gegen Tabellenführer Regensburg vergangenen Samstag war in der Liga bereits das dritte Unentschieden in Serie vor heimischer Kulisse. Damit soll gegen Ulm Schluss sein – auch wenn das 1:1 aus dem Hinspiel zu Saisonbeginn nicht gerade Hoffnungen schürt.

Die erneute englische Woche bringt aber vor allem Personalprobleme für Rüdiger Ziehl. Hinter Torhüter Tim Schreiber, seit dem DFB-Pokalspiel gegen Bayern München sechsmal in Folge ohne Gegentor, steht wegen muskulärer Probleme weiter ein dickes Fragezeichen. Wie schon gegen Jahn Regensburg wird Tim Paterok wohl zwischen den Pfosten des FCS stehen.

Auch in der Defensive ist Ziehl zum Handeln gezwungen. Boné Uaferro fällt verletzt aus, dafür winkt Bjarne Thoelke nach überstandener Zerrung wieder ein Platz im Kader. Ob es bereits für die Startelf reicht, ließ der Trainer noch offen.

Auswärtsstarker Aufsteiger

Ulms Trainer Thomas Wörle kann aus dem Vollen schöpfen. Seine Mannschaft hat drei der vergangenen vier Spiele gewonnen und ist besonders auswärts eine echte Macht. Aufpassen muss die FCS-Abwehr vor allem auf Dennis Chessa und Leonardo Scienza – beide führen mit sechs Treffern die teaminterne Torschützenliste an.

Trotz der tabellarisch großen Entfernung trennen den Tabellendritten und den Tabellenzehnten nur sechs Punkte. Auch die Torverhältnisse sind ähnlich – es deutet vieles auf ein erneut enges und umkämpftes Spiel hin.

Drei Punkte, egal wie

Drei Punkte sollen her, egal wie, macht Rüdiger Ziehl klar. „Wir haben unter dem Strich natürlich zu wenige Spiele vor heimischem Publikum gewonnen. Das wollen wir am Dienstag ein Stück weit korrigieren“, so der Trainer. Vor allem die Chancenverwertung muss dafür besser werden.

Anpfiff im Saarbrücker Ludwigspark ist heute Abend um 19.00 Uhr. Der SR überträgt live in Einblendungen auf SR 3 Saarlandwelle. Nach Abpfiff gibt es eine erste Zusammenfassung auf SR.de und ab 21.45 Uhr die ersten Bilder bei SR aktuell. Mehr vom Spiel zeigt der aktuelle bericht am Mittwochabend ab 19.20 Uhr.

Über dieses Thema haben auch die SR-Hörfunknachrichten am 19.12.2023 berichtet.

