SR überträgt Partie live 1. FC Saarbrücken empfängt Liga-Überflieger SSV Jahn Regensburg Stand: 15.12.2023 15:18 Uhr

Gute Ergebnisse gegen starke Gegner, dafür ist der 1. FC Saarbrücken inzwischen bekannt. Ein gutes Omen für die Partie am Samstag gegen Tabellenführer SSV Jahn Regensburg? FCS-Trainer Rüdiger Ziehl setzt auf die Defensiv-Stärke seines Teams. Allerdings werden wohl nicht alle Spieler dabei sein können.

Kirsten Pfister

Der 1. FC Saarbrücken begrüßt am Samstag im Ludwigspark den aktuellen Tabellenführer der 3. Liga, SSV Jahn Regensburg. „Wir wissen, dass das keine einfache Aufgabe wird. Wir bekommen es mit einem sehr guten Gegner zu tun“, schätzt FCS-Trainer Rüdiger Ziehl den Gegner ein.

Zwei starke Defensiv-Teams treffen aufeinander

Schwere Gegner scheinen dem FCS aktuell allerdings eher zu liegen. Insbesondere die Siege im DFB-Pokal gegen den FC Bayern München und Eintracht Frankfurt haben dies bewiesen. Aber auch in der Liga haben die Blau-Schwarzen im November den damaligen Tabellenführer und inzwischen Tabellenzweiten, Dynamo Dresden, mit 1:0 besiegt.

Gegen Regensburg setzt Trainer Ziehl wieder auf die Defensiv-Stärke seines Teams. Wettbewerbsübergreifend blieb der FCS zuletzt sieben Partien in Folge ohne Gegentor. Es gehe darum, „über gute Stabilität in der Defensive das Spiel zu bestreiten“.

Doch auch Regensburg glänzt in der laufenden Saison mit fleißiger Defensiv-Arbeit. Erst 14 Gegentreffer haben die Domstädter zugelassen – die wenigsten der Liga.

FCS-Trainer Ziehl „will auf Sieg spielen“

So treffen am Samstag die zwei stärksten Abwehrketten der Liga aufeinander. Ein torloses 0:0, das will Trainer Ziehl aber vermeiden: „Wir werden auf Sieg spielen. Am Ende wird es darauf ankommen, die Möglichkeiten, die wir kriegen, auch effizient zu nutzen“.

Viele Chancen hat der SSV Jahn Regensburg seinen Gegner zuletzt nämlich nicht gelassen. Zehn Spiele in Folge hat das Team in der Liga gewonnen. Gegen Viktoria Köln ging diese Siegesserie am vergangenen Sonntag zu Ende. Beim 1:1-Unentschieden gab es seit langem mal wieder nur einen Punkt für die Domstädter.

„Sehr interessantes Spiel“ erwartet

Ziehl lässt sich von diesem Lauf nicht einschüchtern: „Wir haben eine Phase, in der wir gut drauf sind und entsprechend gute Spiele machen. Von daher wird das ein sehr, sehr interessantes Spiel“. Schwung mitnehmen können die Blau-Schwarzen aus dem 4:0-Sieg gegen Tabellenschlusslicht SC Freiburg II vergangenes Wochenende.

Personell geht der FCS allerdings geschwächt in die Begegnung. Mittelfeldspieler Richard Neudecker fällt mit einer Adduktoren-Verletzung bis ins neue Jahr aus. Auch Manuel Zeitz, Bjarne Thoelke und Tim Schreiber sind angeschlagen und ihr Einsatz ist noch unklar.

Anpfiff der Partie ist am Samstag um 14.00 Uhr im Ludwigsparkstadion. Das Spiel können Sie live im Stream auf SR.de sowie im SR Fernsehen verfolgen. Eine erste Zusammenfassung gibt es um 17:30 Uhr in der sportarena sowie um 18 Uhr in aktuell.

