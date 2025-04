Aufstiegskrimi im Ludwigspark 1. FC Saarbrücken empfängt Dynamo Dresden Stand: 20.04.2025 12:25 Uhr

Heute wird es im Saarbrücker Ludwigspark spannend, denn mit der SG Dynamo Dresden ist der Tabellenzweite der 3. Liga beim 1. FC Saarbrücken zu Gast. Anstoß ist um 13:30 Uhr.

Konstantin Malzahn

Mit großer Spannung erwarten die Fans des 1.FC Saarbrücken und der SG Dynamo Dresden heute die Partie im Ludwigsparkstadion. Das Team von Trainer Rüdiger Ziehl belegt vor dem Spieltag mit 56 Punkten den vierten Tabellenrang, vier Punkte hinter dem Zweitplatzierten Dresden und sechs Punkte hinter Spitzenreiter Arminia Bilefeld. Mit einem Sieg heute könnten die Blau-Schwarzen auf einen Punkt an die SGD heranrücken und somit für ein spannendes Saisonfinale im Kampf um den direkten Aufstieg sorgen.

In den letzten sechs Spielen konnte der FCS nur einen Sieg einfahren, zuletzt im Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue. Ziehl spricht über den Aufstiegskampf in der 3.Liga von einem "Schneckenrennen", da sich bisher kein Team absetzen konnte.

Klar ist auch, dass sich keiner der Aufstiegskandidaten in den letzten fünf Spielen allzu viele Patzer mehr erlauben sollte. Mittelfeldspieler und Fan-Liebling Tim Civeja ist jedoch zuversichtlich: "Ich glaube an das Team."

Infos zum Spiel

Wann: Sonntag, 20. April, 13.30 Uhr

Wo: Ludwigsparkstadion

Stream: kein Stream

Die SG Dynamo Dresden führt nach 33 Spieltagen die Tabelle der dritten Liga an. Das Saisonziel für die Gästemannschaft ist klar: Aufstieg in die 2. Bundesliga. Zuletzt musste man sich im Heimspiel gegen den Vfl Osnabrück mit 0:1 geschlagen geben.

Mit dem 1. FC Saarbrücken wartet auf die SGD nun ein Gegner, gegen den man in der jüngeren Vergangenheit seltener erfolgreich war. Den letzten Auswärtssieg im Ludwigspark konnte man vor über 20 Jahren fahren.

"Wir treffen auf einen starken Gegner, der zurecht auf Platz drei steht – genauso wie wir verdient an der Spitze stehen", so SGD-Trainer Stamm.

Ausfallliste beim FCS wird länger

Das Unentschieden in Wiesbaden hat beim FCS seine Spuren hinterlassen. Neben den Langzeitverletzten werden auch Calogero Rizzuto und Simon Stehle nicht mit von der Partie sein. Rizzuto hat sich laut Ziehl eine Zerrung zugezogen, Stehle zog sich beim vergangenen Auswärtsspiel eine Verletzung des Syndesmosebandes zu.

Ein Einsatz von Stürmer Patrick Schmidt entscheidet sich kurzfristig. Zudem wird Sebastian Vasiliadis aufgrund seiner zehnten gelben Karte für die Partie gesperrt ausfallen.

Ludwigspark ausverkauft

Zum Spitzenspiel wird eine imposante Kulisse erwartet: Das Saarbrücker Ludwigsparkstadion ist mit über 15.000 Zuschauern längst ausverkauft, aus Dresden werden rund 1800 Fans anreisen.

Die Polizei weist auf mögliche Verkehrsbeeinträchtigungen rund um das Stadion hin. Seit 11.30 Uhr ist zwischen der Camphauser Straße und dem Ludwigskreisel eine Sperrung eingerichtet, die bis nach Spielende bestehen bleiben wird.

Sie können die Partie am Ostersonntag live in Einblendungen auf SR3 Saarlandwelle verfolgen. Im Anschluss an das Spiel wird es auf SR.de einen Nachbericht geben. Die Zusammenfassung sehen Sie am Sonntagabend in der SR sportarena.

