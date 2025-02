Wintersport Wintersport: Lisa Buckwitz gewinnt zweiten Weltcuptitel im Monobob Stand: 15.02.2025 12:04 Uhr

Die Potsdamerin Lisa Buckwitz hat sich zum zweiten Mal nacheinander den Titel im Monobob-Weltcup gesichert. Die 30 Jahre alte Pilotin vom BRC Thüringen landete beim Weltcup-Finale im norwegischen Lillehammer auf Rang drei und verteidigte damit einen knappen Vorsprung vor Tagessiegerin Breeana Walker aus Australien.



"Über den Gesamtweltcupsieg bin ich super happy, das bedeutet mir sehr viel", sagte die leicht erkältete Buckwitz, die "einige Rutscher drin" hatte.



Weltmeisterin Laura Nolte wurde dagegen nur Fünfte und beendete die Mono-Saison damit auf Platz drei.

Nolte vor Buckwitz im Gesamtweltcup

Im kombinierten Gesamtweltcup liegt Nolte (Winterberg) vor dem abschließenden Zweier-Rennen am Sonntag (ab 9 Uhr) damit noch mit elf Punkten vor Buckwitz in Führung.



Kim Kalicki (Wiesbaden), im Mono-Rennen im Olympiaparken am Hunderfossen Zwölfte, geht als Dritte des Gesamtweltcups in das letzte Rennen vor den Weltmeisterschaften in Lake Placid im US-Bundesstaat New York (8. bis 16. März).



Hinter der starken Walker, die schon vergangene Woche in Lillehammer im kleinsten Schlitten triumphiert hatte, komplettierte am Samstag die Kanadierin Cynthia Appiah als Zweite das Podest - nur eine Hundertstelsekunde vor Buckwitz.



