Jetzt live hören und im Ticker Wie beantwortet Hertha gegen Paderborn die Richtungsfrage?

Zwölf Punkte nach zehn Spielen und Rang zwölf in der Tabelle. Hertha BSC steht vor dem Spiel gegen Paderborn zwischen oben anklopfen und unten reinrutschen. Fest steht derweil, dass die Abwehr neu ist.

Der Saisonverlauf von Hertha BSC, bisher gleicht er einer Achterbahnfahrt. Überzeugenden Auftritten wie dem 3:0 gegen Braunschweig stehen enttäuschende Spiele wie dem 1:3 in Nürnberg gegenüber. Unterm Strich ergeben sich so vier Siege, sechs Niederlagen, 19:19 Tore und die Frage, welche Gesicht die Berliner wohl an diesem 11. Spieltag gegen den SC Paderborn zeigen werden?

Dardai in die Abwehr, Zeefuik ins zentrale Mittelfeld

Geht es nach Hertha-Coach Pal Dardai steht immerhin fest, dass der Rasen "wahrscheinlich nach 20 Minuten kaputt" sein werde. Will heißen: Der Ungar erwartet einen aggressiven Gegner und hofft, seine Mannschaft kann entsprechend dagegen halten. Mut für einen positiven Ausgang aus Berliner Sicht macht ein Blick in die Historie. In bisher acht Begegnungen siegte Hertha fünf und Paderborn zwei Mal. Eine Partie endete unentschieden.



Damit es zum vierten Sieg über Paderborn in Folge kommt, setzt Dardai in der Abwehr auf Marton Dardai für den rot-gesperrten Marc Oliver Kempf. Den somit frei werdenden Platz im defensiven Mittelfeld übernimmt offenbar Deyovaisio Zeefuik. Zudem kehrt Flügelspieler Marten Winkler in die Startelf zurück.

