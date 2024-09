Volleyball-Bundesliga Volleyball-Bundesliga: BR Volleys feiern ungefährdeten Auswärtssieg in Herrsching Stand: 27.09.2024 21:52 Uhr

Die BR Volleys bleiben in der Volleyball-Bundesliga auf Erfolgskurs. Dem deutschen Rekordmeister gelang bei den Volleys Herrsching am Freitagabend im zweiten Saisonspiel mit 3:0 (25:18, 25:21, 25:23) der zweite Sieg.



In der Neuauflage des diesjährigen Pokalfinales, das der Hauptstadtklub am 3. März ebenfalls mit 3:0 gewonnen hatte, bot das Team von Trainer Joel Banks vor 1.800 Zuschauern in München über weite Strecken eine souveräne Vorstellung. Die Gäste traten ohne ihren etatmäßigen Libero Kyle Dagostino an, der eine leichte Gehirnerschütterung auskuriert. Den US-Amerikaner vertrat Adam Kowalski insgesamt solide.

Reichert verwandelt ersten Matchball

Vor allem dank der Aufschläge von Mannschaftskapitän Ruben Schott hielten die Berliner im ersten Satz den Gegner deutlich auf Distanz. Den Herrschingern mit dem erst 16-jährigen Joshua Huber in ihren Reihen fehlten auch danach die Mittel, um ihren Kontrahenten ernsthaft in Verlegenheit zu bringen.



Besonders der Berliner Diagonalangreifer Jake Hanes ließ bei seinen kraftvollen Aktionen am Netz dem Gegner wenig Abwehrmöglichkeiten. Unterstützt von Zuspieler Johannes Tille hatte der 2,12-Meter-Hüne bereits nach zwei Sätzen zwölf Punkte auf seinem Konto.



Spannend wurde es noch einmal im dritten Durchgang, als die Bayern mit 22:20 in Führung lagen. Doch die BR Volleys blieben auch in dieser kritischen Phase ruhig. Am Ende verwandelte Moritz Reichert den ersten Matchball zum Sieg.

