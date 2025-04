Volleyball-Playoffs Volleyball: BR Volleys nach zweitem Sieg gegen Giesen kurz vor Final-Einzug Stand: 09.04.2025 21:21 Uhr

Die BR Volleys haben einen großen Schritt gemacht, um erneut in die Endspiele um die deutsche Volleyball-Meisterschaft einzuziehen. Im zweiten Spiel der Halbfinal-Serie setzte sich der Titelverteidiger am Mittwochabend bei den Grizzlys Giesen in Hildesheim mit 3:0 (25:19, 25:21, 25:19) durch und liegt nun mit 2:0 Siegen vorn.



Gewinnen die Volleys auch die dritte Partie am Sonntag in Berlin, würden sie das Halbfinale vorzeitig erfolgreich abschließen.

Moritz Reichert führt BR Volleys zum Erfolg gegen Giesen mehr

Vor 2.600 Zuschauern in der ausverkauften Hildesheimer Arena präsentierten sich die Gäste weitgehend in meisterlicher Verfassung. Die Annahme funktionierte, im Angriff bewies das Team seine Durchschlagskraft. Besonders Ruben Schott setzte bei den Volleys in der Anfangsphase die Akzente. Ein Ass von Jake Hanes mit 126 km/h führte die Berliner bei 24:18 zum Satzball.

Volleys in Rückstand

Ein Bruch ins Spiel der BR Volleys kam im zweiten Durchgang beim Stande von 14:7, als sich das Team eine Serie mit 1:8 Punkten leistete. Erst eine erfolgreiche Challenge bei einem Aufschlag von Hanes verschaffte den Berlinern danach wieder einen soliden Drei-Punkte-Vorsprung (19:16). Im dritten Abschnitt schöpfte Giesen bei einer 10:7-Führung Hoffnung auf einen Satzgewinn, doch ein Block von Tobis Krick zum 12:11 brachte den Gegner schnell wieder auf Kurs. Schott holte den ersten Matchball heraus, den Hanes mit einem Ass verwandelte.

Sendung: rbb24, 09.04.2025, 21:45 Uhr