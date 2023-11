Fußball-Regionalliga Viel Aluminium, aber keine Tore für Altglienicke und Jena Stand: 26.11.2023 16:06 Uhr

Fußball-Regionalligist VSG Altglienicke ist im Heimspiel gegen den FC Carl Zeiss Jena nicht über ein torloses Remis hinausgekommen. Im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark trennten sich die beiden Mannschaften am Sonntag mit 0:0. Im zweiten Pflichtspiel unter dem neuen Trainer Murat Salar blieb Altglienicke damit ungeschlagen, die Berliner rangieren auf dem sechsten Tabellenplatz der Regionalliga Nordost.



Im ersten Durchgang waren die Hausherren überlegen und kamen zu mehreren gefährlichen Abschlüssen. Gleich dreimal traf Altglienicke das Aluminium, die größte Gelegenheit hatte Tolcay Cigerci in der Anfangsphase. Nach einem Sololauf setzte der Offensivspieler den Ball an den Pfosten (5. Minute).

Cottbus verliert hitziges Spitzenspiel gegen den BFC Dynamo Energie Cottbus hat das Regionalliga-Spitzenspiel gegen den BFC Dynamo verloren. Das intensive Spiel war zunächst geprägt von Ausschreitungen der BFC-Fans. Nach der Gästeführung verloren zwei Energie-Spieler die Nerven.mehr

Am nächsten Sonntag beim Spitzenreiter

Im zweiten Durchgang entwickelte sich eine ausgeglichenere Partie, die die Thüringer kurz vor Schluss fast auf ihre Seite gezogen hätten. Nach einem Altglienicker Ballverlust scheiterte zunächst der Jenaer Jan Dahlke am Torpfosten, im Nachschuss verfehlte sein Teamkollege Jonathan Muiomo das leere Gehäuse. So blieb es beim 0:0.



Am nächsten Sonntag (13 Uhr) ist die VSG zu Gast beim Tabellenführer Greifswalder FC.

Sendung: rbb24 Inforadio, 26.11.2023, 16:15 Uhr