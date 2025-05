VfL-Potsdam-Geschäftsführer Hanning VfL-Potsdam-Geschäftsführer Bob Hanning: "Das hätte ich nicht zulassen dürfen” Stand: 26.05.2025 19:44 Uhr

Bob Hanning ist nicht nur Geschäftsführer der Füchse Berlin, sondern auch Sportdirektor des 1. VfL Potsdam. Warum er trotz des Abstiegs zufrieden mit dessen Entwicklung ist und auch eine verpasste Meisterschaft kein Scheitern wäre.

rbb|24: Herr Hanning, der direkte Wieder-Abstieg des 1. VfL Potsdam zeichnete sich lange ab und ist nun auch praktisch besiegelt. Wie sehr schmerzt die Gewissheit?



Bob Hanning: Überhaupt nicht. Die Jungs hatten es sich verdient, in die Bundesliga aufzusteigen und dieses Abenteuer einzugehen. Wichtig war dann, dass wir uns in der Liga entwickeln und individuell die nächsten Schritte machen. Das ist gelungen. Dazu hat sich der Verein gut entwickelt, ist mitgewachsen und hat wichtige Strukturen geschaffen. Ich bin wirklich sehr zufrieden.



Auch wenn das Gesamtfazit positiv ausfällt: Fehler macht man immer.



Wir haben ja vor der Saison den Trainer gewechselt. Von mir hin zu Emir Kurtagic, der dann trotzdem erstmal noch mit der Jugend unterwegs war. Das hätte ich nicht zulassen dürfen. Weil Mannschaft und Trainer dadurch nur eine Woche miteinander hatten, ehe die Saison losgeging. Und der zweite Fehler, den ich gemacht habe, war, mich komplett zurückzuziehen. Ich wollte Emir die volle Aufmerksamkeit geben. Die Chance, sich mit der Mannschaft zu verbinden.

VfL Potsdam verliert gegen Magdeburg und steigt aus der Bundesliga ab mehr

Stattdessen ging gleich das erste Pflichtspiel verloren. 25:28 in der ersten Pokalrunde beim Drittligisten Empor Rostock.



Auch die zwei, drei Bundesliga-Spiele zu Beginn, in denen wir so nah dran waren, hätten wir nicht verloren, wenn wir es anders gemacht hätten. Wir hätten es vier Wochen lang zusammen machen sollen. Wenn du wie Emir als neuer Trainer innerhalb so kurzer Zeit und während des Sprungs in die stärkste Liga der Welt erstmal ein Gefühl für jeden Einzelnen entwickeln musst, ist das schwierig. Ich kannte die Mannschaft über drei Jahre. Den Schuh muss ich mir anziehen. Da gibt auch keine zwei Meinungen.



Potsdams sportlicher Leiter Axel Bornemann hat rund um Weihnachten 2024 gegenüber rbb|24 gesagt, es habe ein paar Wochen gegeben, in denen ihm die Körpersprache im Training nicht gefallen habe.



Wir habe zwischendrin ein bisschen den Mut verloren und es hat gedauert, bis wir ihn wiedergefunden haben. Ab da ging die Entwicklung erst so richtig los. Auch wenn wir, und den Vorwurf muss sich die Mannschaft gefallen lassen, insgesamt zehn bis zwölf Punkte mehr haben müssten.

Wie groß wird der Umbruch innerhalb der Mannschaft sein? Ein paar Ab- und Zugänge stehen ja schon fest.



Es gibt die, die gut genug waren, um weiter in der ersten Liga zu spielen. Wie Elias Kofler, der nach Hamburg geht. Wie Maxim Orlov, der zukünftig für Hannover spielt. Wie David Cyrill Akakpo und Josip Simic, die demnächst für Wetzlar auflaufen. Und dann gibt es die, die zwar auch in der Bundesliga mitgespielt haben, die aber nicht den nächsten Entwicklungsschritt gemacht haben. Die hätten auch wieder zweite Liga spielen können, keine Frage. Die aber lassen wir ziehen und holen stattdessen neue, junge Spieler mit Entwicklungspotential. In der Summe werden wir ein Mannschaft haben, die zusammen mit dem, was wir gelernt haben, auf jeden Fall im oberen Drittel mitspielen muss.

"Die Mannschaft, in der Mathias Gidsel spielt, gewinnt" Er spielte für die Füchse Berlin, Melsungen und Magdeburg, absolvierte über 200 Länder- und über 600 Bundesliga-Spiele. Wenn jemand weiß, wer den Titel in der Handball-Bundesliga holt, dann Silvio Heinevetter. Er spielte für die Füchse Berlin, Melsungen und Magdeburg, absolvierte über 200 Länder- und über 600 Bundesliga-Spiele. Wenn jemand weiß, wer den Titel in der Handball-Bundesliga holt, dann Silvio Heinevetter. mehr

Tut sich im Team hinter dem Team etwas?



Zunächst einmal habe ich die Richtungsentscheidung getroffen, dass wir dem Trainer weiter vertrauen. Das ist nach vier Punkten in einer Saison sicherlich keine Selbstverständlichkeit. Wir wollen aber noch einen Torwart- und einen Co-Trainer holen.



Die Lage in Potsdam ist also trotz Abstieg positiv. Und dann können die Füchse auch noch Meister werden. Silvio Heinevetter hat im rbb|24-Interview gesagt, wer immer das Topspiel Berlin-Melsungen gewinnt, holt den Titel.



Der Sieger sitzt auf jeden Fall auf dem Fahrersitz. Was sicher ist: Magdeburg gibt keinen Punkt mehr ab. Wenn wir also gegen Melsungen verlieren, werden wir nicht Meister. Wenn wir einen Punkt holen, haben wir eine sehr gute Chance, weil wir das klar beste Torverhältnis haben. Wenn wir gewinnen, haben wir die Champions League sicher und einen großen Schritt in Richtung Titel getan. Aber die Spiele gegen Gummersbach und die Rhein-Neckar Löwen sind keine Selbstläufer. Auch wenn sich das Selbstverständnis der Mannschaft schon entwickelt hat.

Wenn man all die Jahre darauf hingearbeitet und die Meisterschaft auch immer offensiver zum Ziel erklärt hat - wie nervös ist man dann, so kurz vor der möglichen Erfüllung? Wie oft denken Sie ans Scheitern?



Wenn man sich damit beschäftigt, scheitern zu können, wenn man, ich sage mal, zehn Prozent Energie nach hinten gibt, dann fehlen 20 Prozent nach vorn. Von daher stellt sich die Frage nicht. Wir haben immer gesagt: Lieber die Euroleague mit eigenen Spielern gewinnen, als die Champions League mit gekauften Spielern. Und wenn sie denn kommen würde, wäre es eine so ehrliche Meisterschaft wie noch selten. Mit sieben, acht eigenen Spielern. Das wäre ein Sieg des Sports. Und natürlich ein Kindheitstraum. Aber sollte es nicht so kommen, hätte das nichts mit Scheitern zu tun. Dafür sind die anderen Mannschaften zu stark.



Also gar nicht nervös?



Was ich sagen kann, ist, dass ich lieber als Trainer auf der Bank denn als Geschäftsführer dahinter sitzen würde. Weil man dem Spiel einfach so hilflos ausgeliefert ist. Mein schlimmstes Spiel war damals, als es um den Klassenerhalt in der zweiten Liga ging. Das war existenziell. Da musste ich die Halle verlassen, bis das Spiel zu Ende war. Weil ich das nicht ausgehalten habe. Soviel zu dem Thema.

Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte Ilja Behnisch.

Sendung: rbb24, 26.05.2025, 22 Uhr