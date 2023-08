Volleyball-Bundesliga Verdacht der Steuerhinterziehung beim SC Potsdam Stand: 25.08.2023 20:08 Uhr

Beim SC Potsdam, amtierender Vize-Meister der Frauen-Volleyball-Bundesliga, besteht der Verdacht der Steuerhinterziehung. Das Präsidium um Präsident Andreas Klemund hat einen Rechtsanwalt beauftragt, die Vergütungen von Spielerinnen und Betreuern zu prüfen.



Seine Stellungnahme, die dem rbb vorliegt, besagt, dass gegen steuer- und sozialversicherungsrechtliche Vorschriften verstoßen wurde. Die Bewertung kommt zu dem Schluss, dass Steuern hinterzogen und Sozialversicherungsbeiträge nicht abgeführt wurden. Die Vorwürfe sind offenbar Teil eines Streits zwischen Präsidium und Vorstand des Vereins.

Vorläufiger Höhepunkt eines lange schwelenden Kampfes

Dessen Vorsitzender, Peter Rieger, wiederum sagte gegenüber dem rbb-Fernsehen, die "Art und Weise", in der hier vom Präsidenten verfahren worden sei, fände er "ganz schlimm. Vom Finanzamt und unserem Steuerberater wird das anders gesehen in vielen Fragen. Das müssen wir erst aufklären."



Es sei nicht in Ordnung, dass der Präsident mit seinem Gutachten an die Öffentlichkeit gehe, ohne sich vorab ein Votum des Präsidiums darüber einzuholen. Das Vorgehen sei das vorläufige Ende eines lange schwelenden Kampfes innerhalb des Vereins. Er als Mitbegründer halte aber dagegen. Klar sei allerdings auch, dass eine weitere Zusammenarbeit mit dem amtierenden Präsidenten ausgeschlossen sei.



Eine Präsidiumssitzung am Freitag konnte laut dem Pressesprecher des Vereins zu keinem Entschluss über ein weiteres Vorgehen kommen, da nur vier von neun Präsidiumsmitgliedern anwesend waren.

