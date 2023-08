Fußball-Bundesliga Unions Doekhi und Becker nach Spiel in Darmstadt verletzt Stand: 28.08.2023 13:59 Uhr

Nach dem Bundesliga-Spiel bei Darmstadt 98 (4:1) hat der 1. FC Union Berlin zwei Verletzungen zu beklagen.



Wie die Köpenicker am Montag mitteilten, hat sich Innenverteidiger Danilho Doekhi am Samstag einen Jochbeinbruch zu gezogen. Demnach wurde der 25-Jährige am Sonntag bereits operiert. Ob Doekhi im Spiel am kommenden Sonntag (17:30 Uhr) gegen RB Leipzig ausfällt, teilte der Verein nicht mit.

Tour de Farce Nach dem Heimsieg gegen Mainz 05 wählte Union-Stürmer Kevin Behrens für den Heimweg das Fahrrad. Das Internet drehte durch vor Glück. Andere kritisierten den Überschwang. Dabei ist die Sache ganz einfach. Von Ilja Behnischmehr

Becker fällt aus

Bei Mittelfeldspieler Sheraldo Becker steht das hingegen offenbar fest: Der 28-Jährige zog sich laut Vereinsmitteilung eine Verletzung am rechten Bein zu und fällt vorerst aus. Becker war beim überzeugenden 4:1-Sieg seiner Mannschaft in der 64. Minute für Kevin Volland ausgewechselt worden, nachdem er erst kurz zuvor ins Spiel gekommen war.



Sendung: rbb24, 28.08.23, 18 Uhr