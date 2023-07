Mehr als 5.000 Menschen stimmten ab Union-Stürmer Becker und Sparta-Coach Kostic gewinnen BFV-Wahl Stand: 03.07.2023 14:01 Uhr

Bei einer Abstimmung des Berliner Fußball-Verbandes (BFV) ist Sheraldo Becker vom Champions-League-Teilnehmer 1. FC Union Berlin zum Profi der Saison 2022/23 gewählt worden. Das Ergebnis der Wahl gab der Verband am Montag bekannt.



Demnach erhielt der 28 Jahre alte Stürmer 26,9 Prozent der Stimmen und setzte sich vor seinen Mannschaftskollegen Rani Khedira (19,8 Prozent) und Frederik Rönnow (11,3) durch. Becker hatte unter anderem mit elf Toren maßgeblichen Anteil am erstmaligen Einzug der Köpenicker in die Champions League. Auf dem vierten Rang folgte mit Jessic Ngankam (10,6) ein Profi von Bundesliga-Absteiger Hertha BSC.

Makkabi schlägt Sparta Lichtenberg in der Verlängerung und holt Berliner Landespokal TuS Makkabi Berlin schlägt den SV Sparta Lichtenberg im Finale des Berliner Landespokals mit 3:1 und zieht damit in den DFB-Pokal ein. Es war lange Zeit eine äußerst umkämpfte Partie, erst kurz vor Ende der Verlängerung entschied Makkabi das Spiel.mehr

Lichtenbergs Kostic als Amateurtrainer des Jahres gekürt

Bei der Wahl zum Amateurtrainer des Jahres bekam Dragan Kostic (25,8) von Sparta Lichtenberg die meisten Stimmen vor Wolfgang Sandhowe (19,8) von Berlin-Pokalsieger TuS Makkabi und Semih Keskin (12,1) von Viktoria Berlin. Kostic führte Sparta zum Meistertitel in der Berlin-Liga und damit zum Aufstieg in die Oberliga. Zudem erreichte sein Team das Berliner Landespokalfinale durch ein sensationelles 5:1 im Halbfinale gegen den Regionalligisten BFC Dynamo. Im Endspiel verlor Lichtenberg dann gegen Makkabi nach Verlängerung.



Vom 5. bis 26. Juni hatten Berliner Fußball-Fans die Chance, auf der Website des BFV oder über einen abgedruckten Stimmzettel im Fachmagazin "Fußball-Woche" für ihre Favoriten abzustimmen. Mehr als 5.000 Menschen haben sich laut Verband an der Wahl beteiligt. Die beste Fußballerin und Berlins bester Amateurfußballer der abgelaufenen Saison sollen am kommenden Montag bekannt gegeben werden.

Sendung: rbb24, 03.07.2023, 18:00 Uhr