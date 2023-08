Erfolgreiche Generalprobe Union gewinnt Testspiel gegen Bergamo mit 4:1 Stand: 05.08.2023 17:46 Uhr

Eine Woche vor dem Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal hat der 1. FC Union seine Generalprobe erfolgreich absolviert. Im Stadion An der Alten Försterei schlugen die Köpenicker den italienischen Erstligisten Atalanta Bergamo souverän mit 4:1 (3:1).

Mehrere Neuzugänge im Einsatz

Die Tore für die Gastgeber erzielten Aissa Laidouni (8. Minute), Kevin Behrens (25.) und mit einem Doppelpack David Datro Fofana (28., 51.). Für die Italiener, die nur in der Anfangsphase richtig mithalten konnten, traf Mario Pasalic (33.).



Vor der Partie waren alle Spieler, Trainer und Betreuer im Innenraum vorgestellt worden. Vor 20.065 Besuchern im Stadion An der Alten Försterei ließ Trainer Urs Fischer mit Mittelfeldspieler Brenden Aaronson und Angreifer Fofana zwei der sieben externen Neuverpflichtungen von Beginn an spielen. Im weiteren Verlauf kamen mit Mittelfeldakteur Alex Kral sowie den Stürmern Benedict Hollerbach und Mikkel Kaufmann weitere Zugänge zum Einsatz.

Tousart fällt zwei bis drei Wochen aus

Eine schlechte Nachricht hatte der 1. FC Union am Rande dieses gelungenen Fußballnachmittags allerdings zu verkünden: Neuzugang Lucas Tousart wird den Saisonstart im DFB-Pokal am nächsten Wochenende (So., 18 Uhr) beim FC-Astoria Walldorf verpassen. Der 26-jährige Franzose hatte sich beim 1:0-Testspielsieg gegen Udinese Calcio am Oberschenkel verletzt und fällt deshalb zwischen zwei und drei Wochen aus. Ob er rechtzeitig zum Bundesliga-Auftakt gegen Mainz (20. August) wieder fit sein wird ist noch offen.

