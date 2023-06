DFL veröffentlicht Spielpläne Union empfängt Mainz zum Saisonauftakt, Hertha beginnt in Düsseldorf Stand: 30.06.2023 10:34 Uhr

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Spielpläne für die 1. und 2. Bundesliga zur Saison 2023/24 veröffentlicht. Der 1. FC Union Berlin begrüßt zum Saisonauftakt den 1. FSV Mainz 05 in der heimischen Alten Försterei, Hertha BSC beginnt auswärts bei Fortuna Düsseldorf.



Union Berlin kann sich durchaus Hoffnungen auf einen punktereichen Saisonstart machen. Nach dem Saisonauftakt gegen Mainz folgt die Auswärtspartie beim Aufsteiger aus Darmstadt. Darauffolgend reist RB Leipzig in die Alte Försterei, es folgt ein Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg und ein Heimauftritt gegen die TSG Hoffenheim. Bis auf Leipzig stand keiner dieser Gegner in der Vorsaison tabellarisch vor den Eisernen.



Hertha beginnt seine Zweitligasaison mit einer hitzigen Begegnung bei Fortuna Düsseldorf. Im Jahr 2012 stiegen die Blau-Weißen im Rahmen der Relegation bei den Rheinländern in die 2. Bundesliga ab. Das erste Heimspiel der Saison findet gegen Aufsteiger Wehen Wiesbaden statt. Am 3. Spieltag kommt es zum namhaften Duell gegen den Hamburger SV, ehe Hertha die SpVgg Greuther Fürth im Olympiastadion begrüßt und dann beim 1. FC Magdeburg antritt.

Der Spielplan von Union Berlin im Überblick

1. Spieltag: Union Berlin - 1. FSV Mainz 05



2. Spieltag: SV Darmstadt 98 - Union Berlin



3. Spieltag: Union Berlin - RB Leipzig



4. Spieltag: VfL Wolfsburg - Union Berlin



5. Spieltag: Union Berlin - TSG Hoffenheim

Der Spielplan von Hertha BSC im Überblick

1. Spieltag: Fortuna Düsseldorf - Hertha BSC



2. Spieltag: Hertha BSC - SV Wehen Wiesbaden



3. Spieltag: Hamburger SV - Hertha BSC



4. Spieltag: Hertha BSC - SpVgg Greuther Fürth



5. Spieltag: 1. FC Magdeburg - Hertha BSC

Die weiteren Begegnungen in Kürze ...

