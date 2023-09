Jetzt live hören und im Ticker Union Berlin startet bei Real Madrid in das Abenteuer Champions League Stand: 20.09.2023 18:11 Uhr

Für den 1. FC Union Berlin beginnt mit dem Gastspiel bei Real Madrid die erste Champions-League-Saison der Vereinsgeschichte. Neuzugang und Routinier Leonardo Bonucci kommt im Estadio Santiago Bernabéu zu seinem Debüt für den FCU.

Das Warten hat ein Ende: Um 18:45 Uhr startet der 1. FC Union Berlin bei Real Madrid zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in eine Champions-League-Saison. Rund 4.000 Fans der Köpenicker werden die Eisernen im legendären Estadio Santiago Bernabéu unterstützen - schon Stunden vor dem Anpfiff sorgte der Berliner Anhang in der spanischen Hauptstadt für einen stimmungsvollen Rahmen.

Bonucci feiert sein Debüt - Toni Kroos auf der Bank

FCU-Coach Urs Fischer setzt in seiner Startformation auf den italienischen Routinier und Neuzugang Leonardo Bonucci. Der 36-jährige Fußball-Europameister spielt für den verletzten Abwehrchef Robin Knoche in der Innenverteidigung und feiert damit seine Premiere im Trikot der Unioner.



Zu seinem Startelf-Debüt kommt Lucas Tousart. Neben dem Ex-Herthaner laufen im Mittelfeld Alex Kral und Aissa Laidouni auf. Auf den Außenbahnen setzt Trainer Fischer auf Josip Juranovic und Robin Gosens, die bei ihren Ex-Klubs schon Erfahrungen in der Königsklasse sammeln konnten. Danilho Doekhi und Diogo Leite verteidigen an der Seite von Bonucci. Als Kapitän führt Sheraldo Becker die Köpenicker aufs Feld, da Christopher Trimmel auf der Bank sitzt und sein erster Vertreter Rani Khedira verletzt ist.



Bei den Hausherren setzt Real-Coach Carlo Ancelotti auf den deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger, den Ex-Münchner David Alaba und den Ex-Dortmunder Jude Bellingham. Toni Kroos, der große Bruder des langjährigen Union-Spielers Felix, sitzt zunächst nur auf der Bank.

20.09.2023, 18:45 Uhr