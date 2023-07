1:0-Sieg Union Berlin gewinnt Testspiel gegen Udinese Calcio Stand: 29.07.2023 17:56 Uhr

Der 1. FC Union Berlin hat das zweite Testspiel im österreichischen Trainingslager gegen Udinese Calcio gewonnen. Der Fußball-Erstligist setzte sich am Samstag gegen das Team aus der italienischen Serie A mit 1:0 (0:0) durch. Für die Berliner traf Jerome Roussillon in der 73. Minute.



Der Spielverlauf

Union-Trainer Urs Fischer schickte im Dolomitenstadion die Neuverpflichtungen Lucas Tousart und David Fofana von Beginn an auf den Platz. Die rund 800 Zuschauenden mussten sich allerdings nach 30 Minuten von Tousart verabschieden, der verletzt vom Platz ging. Der Franzose wurde durch Benedict Hollerbach ersetzt.



Kurz vor der Pause sah Udinese-Spieler Beto die Rote Karte, nachdem er Hollerbach im Zweikampf an den Haaren gezogen hatte. Die Mannschaften einigten sich mit dem Schiedsrichter darauf, dass Udinese die zweite Hälfte wieder in voller Stärke weiterspielen durfte. In der 73. Minute traf Roussillon, nachdem er zu Fofana eingeworfen hatte, selbst losrannte und von Fofana in Szene gesetzt wurde zum 1:0.



Für die Berliner war es im zehntägigen Trainingslager in Bramberg am Wildkogel das letzte Testspiel. Die Mannschaft von Urs Fischer trainiert noch bis Mittwoch im Salzburger Land.



Sendung: rbb24 Inforadio, 29.07.2023, 18:15 Uhr