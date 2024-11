Trotz Niederlage Trotz Niederlage: Volleyballerinnen des SC Potsdam erreichen Achtelfinale im Challenge-Cup Stand: 14.11.2024 09:16 Uhr

Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben sich in der zweiten Runde des europäischen Challenge-Cups durchgesetzt. Beim serbischen Vertreter ZOK Ub verlor der Bundesligist am Mittwoch zwar mit 2:3 (26:24, 23:25, 25:19, 19:25, 13:15), das Hinspiel hatten die Potsdamerinnen allerdings deutlich mit 3:0 gewonnen.



So stand das Weiterkommen bereits zur Hälfte des Spiels fest - da hatte der SC Potsdam zwei Sätze gewonnen und lag in der Addition uneinholbar vorne. Sabrina Starks hatte per Blockabwehr den Satzball zur 2:1-Satzführung verwandelt. Anschließend entwickelte das Spiel eher Trainingscharakter. Trainer Boieri griff dabei auch auf Spielerinnen aus der zweiten Reihe zurück.



Im Achtelfinale trifft die Mannschaft von Trainer Riccardo Boieri nun auf den Sieger des Duells Volley Düdelingen gegen Kanti Schaffhausen.