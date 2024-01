Transfer nach Wolfsburg Transfer nach Wolfsburg: Kevin Behrens verlässt den 1. FC Union Berlin Stand: 31.01.2024 19:59 Uhr

Angreifer Kevin Behrens wechselt vom 1. FC Union Berlin zum Ligakonkurrenten VfL Wolfsburg. Das gaben beide Vereine am Mittwochabend bekannt.



Der 32-Jährige spielte zweieinhalb Jahre für die Köpenicker und erzielte in 105 Pflichtspielen 20 Tore. In seiner Zeit bei den Eisernen feierte er mit 30 Jahren sein Bundesligadebüt und schaffte es bis in die Nationalmannschaft, für die er im Oktober vergangenen Jahres debütierte.

Ruhnert bedauert Abgang

"Kevins Wechselwunsch zum VfL Wolfsburg nachzukommen, war für uns eine sehr schwierige Entscheidung. Es war eine tolle Reise mit ihm in den letzten Jahren", sagte Sport-Geschäftsführer Oliver Ruhnert. Behrens werde als Typ fehlen.



Behrens ergänzte: "Ich habe hier eine unglaublich schöne Zeit erleben dürfen, die für immer einen Platz in meinem Herzen haben wird."



Dem Vernehmen nach kassieren die Köpenicker für Behrens eine Ablösesumme im unteren siebenstelligen Bereich.

