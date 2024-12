Fußball-Bundesliga Torwart von Feuerzeug getroffen: Unions Spiel gegen Bochum endet im Eklat Stand: 14.12.2024 17:59 Uhr

Das Bundesliga-Spiel von Union Berlin gegen den VfL Bochum ist in einem so nie dagewesenen Eklat geendet. Nachdem VfL-Torwart Drewes von einem Feuerzeug am Kopf getroffen wurde, endete die Partie beim Stand von 1:1 mit einem Nichtangriffspakt.

Der 1. FC Union und der VfL Bochum haben sich in der Bundesliga mit einem 1:1-Unentschieden (1:1) getrennt. Das Spiel wird in die deutschen Fußball-Geschichtsbücher eingehen.



Bochums Torwart Patrick Drewes wurde in der Nachspielzeit von einem Feuerzeug, das von der Köpenicker Waldseite aufs Spielfeld geworfen worden war, am Kopf getroffen. Daraufhin unterbrach Schiedsrichter Martin Petersen die Partie für rund 30 Minuten.



Nachdem beide Mannschaften nach langem Warten zurück aufs Feld kamen, spielten sie sich den Ball nur noch einige Male hin und her - offenbar ein Nichtangriffspakt.



Ob das Spiel tatsächlich mit 1:1 gewertet wird, ist unklar. Ein sportjuristisches Nachspiel ist wahrscheinlich.



Mehr in Kürze ...



