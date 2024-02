Tennisturnier "Rod Laver Cup" Tennisturnier "Rod Laver Cup": Alexander Zverev spielt im September in Berlin Stand: 08.02.2024 10:00 Uhr

Beim Rod Laver Cup treten einige der besten Tennisspieler der Welt in zwei Teams gegeneinander an. Im September findet das Turnier erstmals in Berlin statt. Auch der deutsche Weltstar Alexander Zverev wird mit dabei sein.

Knapp zwei Wochen nach seiner Niederlage im Halbfinale der Australian Open kann Alexander Zverev wieder lächeln. "Ich freue mich auf das Jahr", sagt Zverev. Für das Video-Interview mit rbb|24 hat er sich vor ein Regal mit seinen Trophäen gesetzt. Am Körper trägt der 26-Jährige eine blaue Trainingsjacke. "Europe" steht auf der Brust. Nachdem er bei der letzten Auflage des Rod Laver Cups nicht für Team Europa auflaufen durfte, ist er im September wieder dabei.

Die besten Tennisspieler der Welt in Berlin

Bei dem Turnier spielen einige der besten Tennisspieler der Welt in zwei Mannschaften aus, wer die Tenniswelt beherrscht - Team Europe gegen Team World. Nachdem der Rest der Welt die beiden vergangenen Auflagen gewinnen konnte, will Europa den Titel zurückholen.



Zverevs Mitspieler sind dann unter anderem Australian Open-Finalist Daniil Medwedew und Carlos Alcaraz. "Ich freue mich, dass die in meiner Mannschaft sind und ich nicht gegen sie spielen muss", sagt Zverev grinsend.



Besonders sei der Laver Cup so oder so, sagt Zverev, der schon zwei Mal die Ehre hatte, bei dem Turnier zu spielen. Aber diese Ausgabe sei umso schöner, freut er sich. Denn zum ersten Mal in der Geschichte des Turniers wird in Deutschland gespielt. Die Veranstaltung findet in der Arena am Ostbahnhof statt.

Ich kann zuhause spielen. Das ist etwas, wovon man nur träumen kann.

Am 20. bis 22. September wird Berlin zur Hauptstadt der Tenniswelt. Spätestens seit es kein deutsches Masters-Turnier mehr gibt, ist das eine echte Ausnahme. "Ich kann zuhause spielen", sagt Zverev, "das ist etwas, wovon man nur träumen kann."

Zverev steht in Berlin vor Gericht

Vielleicht wird das Turnier Zverevs Chance, seine eigene Berlin-Geschichte neu zu schreiben. Denn bisher wurde der Hamburger mit der Hauptstadt vor allem deshalb in Zusammenhang gebracht, weil das Amtsgericht Tiergarten eine Körperverletzungsklage gegen den Tennisstar verhandelt. 2020 soll er seine Ex-Freundin körperlich misshandelt haben.



Vergangenen Dezember wurde deshalb ein Strafbefehl über 450.000 Euro verhängt. Zverev legte Einspruch ein. Deshalb kommt es nun zum Prozess. Fragen dazu möchte er aktuell nicht beantworten.



Im Juni 2023 sagte er: "Ich weise die Vorwürfe komplett zurück. Meine Anwälte kümmern sich um die Sache. Mehr werde ich dazu auch nicht sagen."

Eine neue Ära im Tennis

Viel lieber spricht Zverev über sein Tennis. Anderthalb Jahre nach seinem siebenfachen Bänderriss im Halbfinale der French Open zeigte er bei beim ersten Grand Slam-Turnier des Jahres, dass 2024 wieder mit ihm zu rechnen ist.



Zwar scheiterte im Halbfinale an Medwedew, insgesamt sei er aber zufrieden mit dem Turnier, sagt Zverev. Der Sieg gegen den Weltranglistenzweiten Alcaraz habe ihm das Gefühl gegeben, dass er wieder in der Weltspitze mithalten kann.



In diesem Jahr will sich der Olympiasieger von 2022 seinen großen Traum erfüllen und endlich seinen ersten Grand Slam gewinnen. Zumindest ist er sich sicher, dass der Sport nach der Dominanz von Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djolovic vor einer neuen Ära steht: "Für viele Spieler wird das Jahr offener als je, aber definitiv offener als die letzten zwanzig Jahre", sagt er. Für die Zuschauer beim Rod Laver Cup in Berlin sind das gute Nachrichten. Konkurrenz belebt schließlich das Geschäft.

