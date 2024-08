Stars, Disziplinen, Zeitplan Stars, Disziplinen, Zeitplan: Was Sie zum Istaf in Berlin wissen müssen Stand: 21.08.2024 20:49 Uhr

Nur wenige Wochen nach den Olympischen Spielen steht auch in Berlin ein Highlight der Leichtathletik an. Das Istaf lockt in diesem Jahr mit zahlreichen Medaillengewinnern aus Paris. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Event im Olympiastadion.

Wann und wo findet das Istaf statt?

Das Istaf findet in diesem Jahr am Sonntag, den 1. September, wie gewohnt im Berliner Olympiastadion statt. Rund 200 Athletinnen und Athleten werden sich dann den ganzen Tag lang in verschiedenen Disziplinen messen.

Welche Disziplinen sind vertreten?

Insgesamt 14 Wettkämpfe bekommen die Zuschauer im Olympiastadion zu sehen. Bei den Frauen stehen 100m, 400m, 100m Hürden, 2.000m Hindernis, Weitsprung, Diskuswerfen und Kugelstoßen auf dem Programm. Bei den Männern sind es 100m, 400m, 110m Hürden, 400m Hürden, Stabhochsprung, Speerwurf und ein eigens für das Istaf kreierter Dreikampf, der aus 100m, 1.500m und Diskus besteht.



Zum Rahmenprogramm gehört in diesem Jahr auch wieder der Schools-Cup, bei dem Kinder ihr Können im Einzelsprint und der Staffel auf der blauen Laufbahn zeigen können. Zudem gibt es ein 100m-Rollstuhlfahren und eine Special-Olympics-Staffel.

Welche Stars gehen an den Start?

Auch in diesem Jahr hat das Istaf wieder einige große Namen zu bieten. Alle deutschen Medaillengewinner von Paris haben ihren Start zugesagt. Darunter auch Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye, die sich sensationell zur Olympiasiegerin krönte. Für sie haben die Organisatoren noch kurzfristig das Kugelstoßen ins Programm aufgenommen. Neben ihr werden mit Hürdensprint-Star Grant Holloway und 800-Meter-Läuferin Keely Hodgkinson auch zwei weitere Goldmedaillisten an den Start gehen. Die drei gelten natürlich auch in Berlin als absolute Favoriten in ihren Wettkämpfen.



Für ein weiteres Highlight dürfte die 4x100-Meter-Staffel mit Gina Lückenkemper, Lisa Mayer, Alexandra Burghardt und Rebekka Haase sorgen, die in Paris Bronze holte. Zudem sind Weitspringerin Malaika Mihambo und Zehnkämpfer Leo Neugebauer dabei, die beide olympisches Silber gewannen.

Geht auch beim Istaf an den Start: Die deutsche Olympiasiegerin im Kugelstoßen Yemisi Ogunleye

Wie hoch sind die Preisgelder?

Die Teilnahme kann sich für die Athleten auch finanziell lohnen – zumindest, wenn sie vorne mit dabei sind. Beim 100- und 200-Meter-Sprint warten auf den Sieger 5.000 Dollar Preisgeld, der Zweite bekommt 2.000 Dollar und der Dritte immerhin noch 1.200 Dollar. Für den letzten gibt es dann aber nur noch 200 Dollar. Genau so sieht es zum Beispiel beim Weitsprung, Speerwerfen oder Diskus aus.



In anderen Disziplinen fallen die Gewinnsummen hingegen niedriger aus. So gibt es beim 400-Meter-Lauf und bei den kurzen Hürdendistanzen nur 1.200 Dollar für den Ersten, 800 für den Zweiten und 400 für den Dritten.

Gibt es noch Tickets?

Der Vorverkauf für die Tickets im Onlineshop läuft bereits und es sind noch viele freie Plätze im Olympiastadion zu haben. Die Eintrittspreise starten im Oberrang bei regulär 13,60 Euro und ermäßigt 7,10 Euro und im Unterrang bei 18,60 Euro regulär und 9,60 Euro ermäßigt. Im letzen Jahr waren insgesamt 34.500 Zuschauer zu dem Leichtathletik-Fest gekommen.

Sendung: Der Tag, 21.08.2024, 19:15 Uhr