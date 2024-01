Springreiten Springreiten: Hannes Ahlmann gewinnt Championat beim CSI Neustadt/Dosse Stand: 13.01.2024 19:10 Uhr

Hannes Ahlmann hat mit seiner Stute Tokyo das Championat beim 22. CSI in Neustadt (Dosse) gewonnen. Der 23-jährige Springreiter aus dem schleswig-holsteinischen Reher sicherte sich am Samstag vor rund 3.000 Zuschauern in der ausverkauften Graf-von-Lindenau-Halle von Neustadt (Dosse) mit einem fehlerfreien Ritt in 33,72 Sekunden das Preisgeld über 30.000 Euro.



Den zweiten Platz in 34,58 Sekunden holte sich der frühere deutsche Meister Tobias Meyer aus Löningen mit Queentina vor dem Niederländer Henk Frederiks mit Impian D (35,73).

Was Sie zum Reitturnier in Neustadt (Dosse) wissen müssen Im brandenburgischen Neustadt (Dosse) beginnt am Donnerstag die 22. Auflage des internationalen Springreitturniers. Dabei wird außer den gewohnt hochklassigen Wettbewerben erstmals auch eine Hengstkörung Teil des Events sein.mehr

Vorjahressieger Dittmer verpasst Schlussrunde

Während Ahlmann triumphierte, verpassten Vorjahressieger Rene Dittmer aus Stade und Ex-Europameister André Thieme (Plau am See) die Schlussrunde, die lediglich 13 von 52 angetretenen Paaren erreicht hatten. Am Sonntag endet das internationale Reitturnier mit dem Großen Preis des Landes Brandenburg (14:30 Uhr).

Sendung: rbb24, 13.01.2024, 21:45 Uhr