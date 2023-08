BSC Süd 05 Sportverein in Brandenburg/Havel kämpft mit den Folgen des Sturms Stand: 30.08.2023 14:07 Uhr

Teils heftige Orkanböen fegten Mitte August über Brandenburg an der Havel hinweg. Den Sportplatz des BSC Süd 05 hat es schwer getroffen. Immer noch ist der Klub mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Der Bürgermeister hat Hilfe angekündigt.

Peter Janeck betrachtet das Ausmaß der Zerstörung auf dem Werner-Seelenbinder-Sportplatz in Brandenburg an der Havel. "Es ist traurig. Vor ein paar Wochen haben wir hier noch schöne Fußballspiele stattfinden lassen, hier waren Emotionen auf dem Platz", sagt der Vorstandsvorsitzende des Brandenburger SC Süd 05.



Zahlreiche Pappeln säumten die Sportanlage – eine Baumart, die vergleichsweise flach wurzelt. Dann, am 12. August, kam der Sturm und riss die Pappeln aus der Erde. "Die lagen auf dem Sportplatz und haben alles zerstört", sagt Janeck.

Summe der Schäden: 300.000 Euro

Die Aufräumarbeiten laufen noch, mittlerweile konnten viele Bäume immerhin schon weggeschafft werden. Dies macht allerdings auch den Blick frei für den hinterlassenen Schaden. Am schlimmsten habe es die Zaunanlagen getroffen, sagt Janeck. "Wir müssen ja die Sicherheitsauflagen erfüllen", sagt er mit Blick auf die Vorgaben des Verbands, zwischen Gästeblock und Heimblock einen Zaun zu ziehen.



"Hier ist keine Absperrung mehr möglich", sagt er. Und: "Die Spielerkabinen sind kaputt, die Anzeigetafeln sind kaputt. Sämtliche Ballschutznetze sind weggeweht, die Tore sind weggeweht. Ein Flutlichtmast ist abgeknickt." Zusätzlich sind zwei Kleinbusse des Klubs unter Baumstämmen begraben worden.

Einer der Kleinbusse des BSC, unter Bäumen begraben.

Die Summe der Schäden schätzt man im Verein auf rund 300.000 Euro, die Aufräumarbeiten nicht eingerechnet. Der BSC Süd, der das Gelände von einem Unternehmen gepachtet hat, kann diese Summe niemals aufbringen.

Sonderhilfe für Klub

Nun hat der Brandenburger Oberbürgermeister Steffen Scheller Hilfe angekündigt: "Hier müssen wir einfach helfen, denn es sind viele Sportlerinnen und Sportler betroffen, die wollen ihrer sportlichen Betätigung einfach nachgehen", sagt er und verspricht: "Dann werden die Voraussetzungen auch bald wieder da sein."



Am Montagabend hat die Stadtverordnetenversammlung die Bereitstellung einer Sonderhilfe in Höhe von einer Million Euro für die Unwetterschäden beschlossen. Wie viel von dem Geld der Sportverein BSC Süd für seine Sanierungen erhält, ist noch unklar.



Den Traingsbetrieb konnte der Klub derweil wieder aufnehmen. Die Athletinnen und Athleten nutzen dafür die Sportplätze in der Umgebung.

