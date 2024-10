Spielverlegung Spielverlegung aus Sicherheitsgründen: Besuch von US-Präsident Biden verhindert Pokal-Achtelfinale von Energie Cottbus Stand: 02.10.2024 11:42 Uhr

Das Achtelfinale im brandenburgischen Landespokal zwischen dem Oranienburger HC und dem FC Energie Cottbus muss verschoben werden. Der Grund dafür, dass die Partie nicht wie geplant am Sonntag, dem 13. Oktober ausgetragen werden kann, ist der Staatsbesuch des US-Präsidenten Joe Biden in Berlin.

Vom 10. bis 13. Oktober ist der 81-jährige Biden zu Besuch in der Hauptstadt – damit gehen umfassende Sicherheitsmaßnahmen einher. Eine davon ist, dass an dem Wochenende in und um Berlin keine Fußball-Sicherheitsspiele ausgetragen werden sollen. Und weil das Spiel zwischen dem Brandenburgligisten aus Oranienburg und dem Cottbuser Drittligisten als ein solches eingestuft wurde, muss es nun verschoben werden.



Die Partie wird somit nun bereits zum zweiten Mal verlegt. Ursprünglich hätte sie am Samstag, dem 12. Oktober ausgetragen werden sollen – ein Plan, der laut Energies Pressesprecher Stefan Scharfenberg-Hecht an den Sicherheitsvorkehrungen rund um eine Demonstration gegen eine Erweiterung des Tesla-Werkes in der Region scheiterte. Wann das Duell um den Viertelfinaleinzug nachgeholt werden kann, ist noch unklar.

16. November als möglicher Nachholtermin

Fest steht, dass die Suche nach einem Nachholtermin insbesondere angesichts des straffen Terminplans von Energie Cottbus nicht einfach wird. Der Oranienburger FC, der sich auf seiner Webseite "natürlich nicht erfreut über die erneute Verschiebung" zeigt, hat als Nachholtermin Samstag, den 16. November vorgeschlagen.



An besagtem Wochenende soll allerdings bereits das Landespokal-Viertelfinale ausgetragen werden, sodass zumindest eine weitere Spielverlegung folgen würde. Unabhängig vom noch fehlenden Termin für das Spiel läuft zumindest der Vorverkauf für das Duell zwischen Oranienburg und Cottbus weiter. Darüber hinaus gaben die Gastgeber bekannt, dass bereits erworbene Karten ihre Gültigkeit behalten oder auf der Geschäftsstelle zurückgegeben werden können.

