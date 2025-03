Spiel nach Rückstand gedreht Spiel nach Rückstand gedreht: Union Berlin überrascht auch in Freiburg Stand: 30.03.2025 18:20 Uhr

Union Berlin hat einen wichtigen 2:1-Auswärtssieg beim SC Freiburg eingefahren. Wie zuletzt schon in Frankfurt und gegen München konnten die Köpenicker gegen ein Top-Team der Liga punkten - und vergrößern so den Abstand auf den Relegationsplatz.

Union Berlin feiert mit Sieg in Freiburg einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf

Abstand der Köpenicker auf Relegationsplatz beträgt nun acht Punkte

Freiburg mit erster Niederlage nach zuvor sieben Partien ohne Pleite

Mannschaft von Steffen Baumgart holte sieben von neun möglichen Punkten in den letzten drei Spielen gegen Frankfurt, München und Freiburg

Den Fußballern des 1. FC Union Berlin ist am Sonntag ein wichtiger Bundesliga-Sieg gelungen. Beim favorisierten SC Freiburg setzten sich die Köpenicker mit 2:1 (1:1) durch. Für Union trafen Rani Khedira (30.) und Andrej Ilic (48.), die zwischenzeitliche Führung der Gastgeber erzielte Lucas Höler (29.).

Der Spielverlauf

Für Union Berlin begann die Partie mit einem Dämpfer: Woo-Yeong Jeong verletzte sich früh am linken Fuß, spielte zunächst weiter, musste kurz danach aber doch ausgewechselt werden. Für ihn kam Tim Skarke ins Spiel (8.).



Die ersten 20 Minuten blieben fußballerisch frei von Höhepunkten. Einzig ein Schuss von Ilic aus zwölf Metern ließ die rund 2.000 mitgereisten Union-Fans kurz aufhorchen - Freiburg-Torhüter Noah Atubolu hatte aber keine Probleme.



Und dann nahm die Partie rasant an Fahrt auf: In der 29. Minute belohnten sich die Gastgeber für einen stark ausgespielten Angriff und gingen durch Höler, der nach Vorlage von Vincenzo Grifo nur noch einschieben musste, in Führung. Verunsicherung bei Union Berlin? Nicht ansatzweise. Im direkten Gegenzug feuerte Rani Khedira den Ball von der Strafraumkante und in Höchstgeschwindigkeit ins Tor und erzielte den Ausgleich.

"Baumgart hat es geschafft, der Mannschaft Stabilität zu geben" Horst Heldt erlebt eine wechselhafte erste Saison als Geschäftsführer Sport beim 1. FC Union Berlin. Acht Spiele vor dem Saisonende stecken seine Köpenicker noch im Abstiegskampf – trotz eines von Heldt beschriebenen Baumgart-Effekts. Horst Heldt erlebt eine wechselhafte erste Saison als Geschäftsführer Sport beim 1. FC Union Berlin. Acht Spiele vor dem Saisonende stecken seine Köpenicker noch im Abstiegskampf – trotz eines von Heldt beschriebenen Baumgart-Effekts. mehr

Mit dem Remis ging es in die Halbzeit, mit einem Ausrufezeichen kam die Mannschaft von Steffen Baumgart zurück. Nach sehenswerter Flanke von Skarke versenkte Ilic den Ball per Kopfball gegen die Laufrichtung von Atubolu zur 2:1-Führung im Tor (48.). Wenige Minuten später musste Atubolu, der bereits vor der Pause an der Schulter behandelt wurde, verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Florian Müller übernahm im Freiburger Tor.



Beide Mannschaften waren nun aktiver als in der ersten Halbzeit und schenkten sich nichts. Auf einen Freiburger Angriff folgte ein Köpenicker Angriff – und umgekehrt. Je näher das Ende der Partie kam, desto hitziger wurde es auf dem Feld. Freiburg drängte auf den Ausgleich, aber auch Union blieb sowohl defensiv als auch offensiv aktiv und bei Kontern gefährlich.



Am Ende blieb es beim 2:1 der Berliner und bei wichtigen drei Punkten im Abstiegskampf für das Team von Steffen Baumgart.



Eine bunt verkleidete Zuschauerin auf dem Feld sorgt für eine Spiel-Unterbrechung zwischen Freiburg und Union Berlin

Was war denn da los?

Lange nicht mehr gesehen: In der 61. Minute zog eine Flitzerin die Aufmerksamkeit der Anwesenden im Freiburger Europa-Park-Stadion auf sich. Mit neongelber Mütze, großen Schmetterlingsflügeln auf dem Rücken und guter Laune an der Mittellinie sorgte die bunt verkleidete Zuschauerin für grinsende Gesichter auf den Tribünen und eine kurze Unterbrechung. Und eine Umarmung von Freiburgs Kapitän Christian Günter gab es sogar auch.



Spieler des Tages

Union Berlin konnte in der bisherigen Spielzeit nicht gerade mit der hauseigenen Offensive glänzen, gerade Andrej Ilic scheint aber so langsam in Schwung zu kommen. Nach Toren gegen Hoffenheim und Gladbach im Februar, legte der 24-Jährige nun nach. Und nicht nur der 2:1-Siegtreffer ging auf sein Konto, sondern auch die ein oder andere Chance, die für Verunsicherung bei den Gastgebern sorgte.

Zählbares

Zwischen dem 1:0 für Freiburg und dem Berliner Ausgleich lagen genau 100 Sekunden



Jubiläum: Freiburgs Vincenzo Grifo lief in seinem 300. Pflichtspiel für die Breisgauer auf



Der Ballbesitz sprach eine andere Sprache als das Ergebnis: Freiburg kam auf 72 Prozent, Union entsprechend auf 28 Prozent



Die Stimmen zum Spiel

Benedict Hollerbach (Union Berlin): "Der Sieg heute und die guten Leistungen in den letzten Wochen fühlen sich sehr gut an. Es ist toll, dass die Formkurve nach oben zeigt."



Steffen Baumgart (Trainer Union Berlin): "Wir haben dieses Spiel gewonnen, weil wir als kompaktes Team sehr gut verteidigt haben. Das ist das, was für uns wichtig ist."



Vincenzo Grifo (SC Freiburg): "Wir haben genau gewusst, was Union für einen Fußball spielt: sehr abwartend und mit wenig Ballbbesitz. Dass sie dann trotzdem zwei Dinger machen, ist sehr traurig und sehr schmerzhaft."



Der Liveticker zum Nachlesen

Sendung: rbb24 Inforadio, 30.03.2025, 15:30 Uhr