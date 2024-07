Spanien - Deutschland Spanien - Deutschland: Erneut zehntausende Fans in Berliner Fanzone erwartet Stand: 05.07.2024 11:49 Uhr

Viele Millionen Menschen in Deutschland fiebern dem Viertelfinale zwischen Spanien und dem DFB-Team entgegen. In Berlin bereiten sich die Fanzonen auf einen großen Andrang vor. Auch der Urheber der deutschen Tor-Hymne wird vor Ort sein.

Zum Viertelfinalspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Spanien werden am Freitag auf der großen Fanmeile am Brandenburger Tor in Berlin wieder zehntausende Besucher erwartet.



Das Spiel beginnt um 18.00 Uhr (live in der ARD und als Audiostream im rbb24 Inforadio), aber die beiden Fanzonen im Regierungsviertel füllen sich voraussichtlich schon deutlich vor dem Anstoß - so war es zuletzt auch beim Achtelfinale vor knapp einer Woche gegen Dänemark.

Fanzone wird wieder vergrößert

Wegen des großen Andrangs wurde die Fanzone am Brandenburger Tor im Turnierverlauf bereits vergrößert und erstreckt sich auf der Straße des 17. Juni nun bis bis zur Bellevueallee. Dadurch finden vor dem Brandenburger Tor nun zeitgleich rund 60.000 Menschen Platz. Weitere 10.000 Menschen passen vor die großen Bildschirme vor dem Reichstagsgebäude. Insgesamt wird die maximale Kapazität also mit rund 70.000 Menschen in dem Bereich angegeben. Auf der Bühne vor dem Brandenburger Tor wird am Freitagnachmittag Peter Schilling mit seinem EM-Song "Major Tom" auftreten.



Voll wird es in Berlin und in den Fanzonen auch am Samstag, vor allem am Abend, wenn um 21.00 Uhr im Olympiastadion die Türkei gegen die Niederlande spielt. Auch dann erwarte man einen großen Andrang am Brandenburger Tor, so die Veranstalter. Übertragen werden auf den großen Fanmeilen die jeweils zwei Viertelfinalspiele an beiden Tagen.

Nagelsmann: "Es ist ein 50:50-Spiel"

Aus sportlicher Sicht geht DFB-Coach Julian Nagelsmann optimistisch in das Spiel gegen jenes Team, das bisher bei der EM am meisten überzeugen konnte. Zur Stimmung in der deutschen Mannschaft vor dem Viertelfinalspiel gegen Spanien sagte er am Donnerstag auf einer Pressekonferenz: "Es ist noch ein bisschen mehr Glaube als zuvor. Vor dem Achtelfinale war es so, dass wir auf keinen Fall ausscheiden wollten und auf keinen Fall ausscheiden durften, was die öffentliche Wahrnehmung angeht. Dieser Monsterdruck, was das Versagen angeht, den spüren die Spieler hoffentlich nicht mehr. Über diesen Punkt sind wir drüber."



Zum Spiel gegen Spanien betonte Nagelsmann: "Es ist ein 50:50-Spiel. Ich sehe die Spanier nicht, wie viele andere, kometenhaft weit vorne. Ich sehe uns aber auch nicht kometenhaft weit vorne. Wenn wir eine gute Tagesform haben, sind wir definitiv eine Mannschaft, die Spanien schlagen kann."

