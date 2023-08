Reitsport Simca Mille gewinnt Großen Preis von Berlin in Hoppegarten Stand: 13.08.2023 15:27 Uhr

Der französische Favorit Simca Mille hat den 133. Großen Preis von Berlin auf der Galopprennbahn in Hoppegarten gewonnen. Der vierjährige Hengst verwies nach 2.400 Metern unter Jockey Alexis Pouchin den stark laufenden ehemaligen deutschen Derbysieger Sisfahan mit Lukas Delozier im Sattel auf Platz zwei. Dritter in der mit 155.000 Euro dotierten Prüfung wurde Assistent mit Jockey Thore Hammer-Hansen.

Siebter Sieg im 14. Rennen

"Wir hatten ein tolles Rennen, in der Zielgeraden ging er sehr leicht nach vorne und hatte keine Probleme zu gewinnen", so Siegjockey Alexis Pouchin, einer der jungen aufstrebenden Jockeys in Frankreichs Rennsport.



Für Simca Mille war es beim 14. Start der Karriere bereits der siebte Sieg. Nun soll er den prestigeträchtigen Prix de l'Arc de Triomphe am ersten Oktober-Sonntag in Paris bestreiten. Eigentümer des Hengstes ist der Betty Barclay-Unternehmer Jürgen Winter, der in Frankreich das Gestüt Haras de la Perelle betreibt.

