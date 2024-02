Sensation in der Regionalliga Nordost Sensation in der Regionalliga Nordost: VSG Altglienicke gewinnt beim Greifswalder FC und beendet Lauf des Spitzenreiters Stand: 06.02.2024 17:12 Uhr

Überraschung in der Regionalliga Nordost: Die VSG Altglienicke hat am Dienstagnachmittag mit 2:1 (1:1) beim Greifswalder FC gewonnen. Der Spitzenreiter musste somit die erste Niederlage in der laufenden Saison einstecken. Die Hausherren bestritten den Großteil der Begegnung sogar in Überzahl, nachdem sich Altglienicke durch eine Gelb-Rote Karte für Jacob Engel in der 36. Minute selbst geschwächt hatte. Der zuvor ausgewechselte VSG-Spieler Akaki Gogia sah in der 78. Minute noch zusätzlich Gelb-Rot, nachdem er sich am Seitenrand unsportlich verhalten hatte.

Altglienicke in Unterzahl - Kulke macht die Sensation perfekt

Marvin Pourie brachte die Gäste in der 26. Minute in Führung, Greifswald gelang in Person von Oliver Daedlow noch vor dem Pausenpfiff der Ausgleich (44.). Doch die Altglienicker zeigten - zumal in Unterzahl - eine überzeugende, kämpferische Leistung und belohnten sich in der 78. Minute, als Max Kulke der Siegtreffer gelang, der die Sensation perfekt machte.

BFC bleibt Greifswald auf den Fersen

Die VSG Altglienicke klettert durch den Sieg auf den 6. Platz (29 Punkte). Der Greifswalder FC bleibt mit 41 Zählern Spitzenreiter der Regionalliga Nordost, spürt allerdings den BFC Dynamo (35 Punkte) im Nacken, der bisher drei Spiele weniger absolivert hat als die Mannschaft von der Ostsee.



Am Mittwoch (19 Uhr) empfängt der BFC die BSG Chemie Leipzig und hat dann die große Chance, den Rückstand im Rennen um den direkten Aufstieg in die 3. Liga zu verkürzen.

