Hertha zu Gast auf Schalke Schwergewichte auf Formsuche

Die Partie Schalke gegen Hertha (Sonntag, 13:30 Uhr) ist das Zweitliga-Duell der taumelnden Topklubs. Der Abwärtstrend der Gastgeber scheint zurzeit noch ernster, vor allem in der Defensive tun sich Abgründe auf. Hat Hertha gar leichtes Spiel?

Fünf Fakten zum Spiel

Hertha und Schalke blicken zurück auf je 38 Jahre in der 1. Bundesliga

beide Bundesliga-Absteiger haben bereits fünfmal verloren

ein vergleichbar erfolgloses Abstiegsduo gab es zuletzt vor mehr als 30 Jahren (1992/93: Fortuna Düsseldorf, Stuttgarter Kickers)

Fabian Reese kehrt an alte Wirkungsstätte zurück, mit Schalke wurde er 2017/18 noch Vizemeister

Schalkes wacklige Defensive verzeichnet bislang 18 Gegentreffer, einer mehr als zum selben Zeitpunkt im Vorjahr in der 1. Bundesliga

Der Gegner-Check

So läuft es sportlich beim FC Schalke 04:



Einen einzigen Sieg konnten die Königsblauen in den letzten sechs Pflichtspielen erringen. Viel zu wenig für den ambitionierten Zweitligisten, dessen eigentliches Habitat das Oberhaus ist, wenn es nach Fans wie Podcaster Julian geht. "Hätte man mich noch vor einer Woche gefragt, dann hätte ich gesagt: Aufstieg, wer weiß, das könnte noch klappen. Aber dann habe ich das Spiel gegen Paderborn gesehen." Das von Interimscoach Matthias Kreutzer trainierte Team ließ eine Reaktion auf die Entlassung von Trainer Thomas Reis und die Krise vermissen und ging mit 1:3 baden.



"Du hast momentan nicht das Gefühl, dass da eine Mannschaft auf dem Platz steht", ergänzt der in Gelsenkirchen-Buer wohnende Schalke-Experte. "Die Spieler sind alle sehr weit weg von ihrem zumindest vermeintlichen Leistungsmaximum."



Vor allem vom defensiven Mittelfeldspieler Ron Schallenberg - im Sommer vom SC Paderborn gekommen und mit einigen Vorschusslorbeeren bedacht - ist Julian enttäuscht. Doch die Liste ließe sich fortführen. "Keiner erfüllt die Erwartungen." So hatten sich auch vom Ex-Unioner Paul Seguin viele Schalke-Fans mehr erhofft.



Julian fasst zusammen: "Wir stehen zurecht da, wo wir gerade stehen." Nämlich auf dem Abstiegs-Relegationsplatz. "Es ist teilweise katastrophaler Fußball. So eine Defensive habe ich auf Schalke noch nie gesehen."

Das bewegt die Fans:



Am Ernst-Kuzorra-Weg suchen sie derzeit Antworten auf Fragen, die das Führungspersonal betreffen, und auch die Fans in Atem halten. Drängendstes Thema ist dabei der vakante Trainerposten. Nach dem Aus des einstigen Hoffnungsträgers Thomas Reis vor zwei Wochen füllt Matthias Kreutzer das Amt noch bis zur Länderspielpause aus. Und dann?



"Auf Schalke wird immer groß gedacht, deswegen wäre es untypisch, wenn der neue Trainer einer ist, den keiner kennt." Andererseits: "Schalke ist so unattraktiv wie noch nie", sagt Julian. Welcher kompetente Übungsleiter gibt sich dieser Aufgabe hin? Feuerwehrmann Bruno Labbadia? Der erprobte Schalker Retter Mike Büskens, der zuletzt gemeinsam mit Kreutzer auf der Bank saß? Oder doch ein Unbekannter?



Außerdem läuft der Vertrag des Sportvorstands Peter Knäbel zum Saisonende aus. "Man kann davon ausgehen, dass dieser nicht verlängert wird. Trotzdem ist Knäbel derjenige, der den Trainer einstellt, obwohl er selber bald wahrscheinlich gar nicht mehr da ist. Das finde ich heikel", sagt Podcaster Julian. Auch die Position des Chefscouts ist derzeit unbesetzt - und die Frage des Trikotsponsors nach wie vor ungeklärt. Die Veltins-Brauerei sprang im Sommer wohl nur vorübergehend ein, wie Julian einschätzt.

Auf diesen Spieler muss Hertha achten:



"Wir sind alle sehr froh, dass Kenan Karaman zurückgekehrt ist", sagt Julian. Der türkische Nationalspieler musste zuletzt wegen einer Wadenverletzung pausieren. "Er ist jemand, der die Offensive beleben und Angriffe kreieren kann." Doch die Frage sei, in welcher Form Karaman zurückkommt.



Ansonsten hebt der Schalke-Fan noch Thomas Ouwejan hervor, der durch Standardsituationen immer wieder gefährlich werde, sowie das 17-jährige Toptalent Assan Ouedraogo. "Der ist wirklich ein Juwel, wie wir es länger nicht mehr auf Schalke erlebt haben. Wie er mit dem Ball umgehen kann", schwärmt Julian. Allerdings treffe Ouedraogo aufgrund seines jungen Alters teilweise noch die falschen Entscheidungen. "Es ist aber schwer in der Mannschaft, die insgesamt nicht funktioniert."

Die Stimmen der Trainer

Pal Dardai (Hertha): "Wir wollen von der ersten Halbzeit gegen St. Pauli lernen", sagte Herthas Trainer am Freitag. Den Hanseaten schenkte Dardais Team viele freie Räume, verlor am Ende 1:2. "Das ist eine Chance, am Wochenende ganz anders aufzutreten".



"Ein schöner Sieg könnte viele Sachen öffnen für uns", sagte Dardai, "mit einem Sieg können wir den Fans Danke sagen und sind dann auf einem guten Weg." Im besten Fall in Richtung Aufstiegsplätze.



Matthias Kreutzer (Schalke): "Wir müssen die Defensive stabilisieren, damit wir nicht jedes Mal drei Gegentore bekommen. So viele Tore können wir gar nicht schießen."

So könnte Hertha spielen

Der in den vergangenen Partien so starke Fabian Reese dürfte vor der Begegnung mit seinem ehemaligen Arbeitgeber besonders motiviert sein. Gemeinsam mit Marten Winkler könnte er ein Flügelgespann bilden, dass die zuletzt löchrige Schalker Abwehr vor erhebliche Probleme stellt. Auch Haris Tabakovic hofft, dass er auf Schalke an seinen Lauf vom Spätsommer anknüpfen kann (acht Tore in drei Spielen).



Herthas mögliche Startelf: Ernst – Karbownik, Kempf, Leistner, Dudziak – M. Dardai, Bouchalakis – Reese, Winkler – Prevljak, Tabakovic

Die Prognose

Für die zwei Traditions-Klubs, die eigentlich als Aufstiegsaspiranten galten, dürfte die anstehende Partie ein deutlicher Fingerzeig sein, in welche Richtung es nun geht. Doch noch mal oben anklopfen? Oder muss man das Saisonziel in aller Deutlichkeit in "Klassenerhalt" umformulieren?



Der Experten-Tipp: "Man kann gefühlt gerade nicht auf einen Sieg von Schalke tippen. Auf der anderen Seite hat Hertha in den letzten Jahren auf Schalke meist den Kürzeren gezogen. [Von den vergangenen zehn Partien zu Hause gegen Hertha gewann Schalke acht; Anm. d. Red.] Ein bisschen träume ich, dass wir gewinnen können: 2:1", sagt Julian.



Redaktionstipp: Hertha holt wichtige Punkte auf Schalke und gewinnt 2:0.

