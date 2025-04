Fußball Schluss im Sommer: Hertha-Frauen beenden Zusammenarbeit mit Trainer Meister Stand: 24.04.2025 11:52 Uhr

Fußballklub Hertha BSC und der Cheftrainer des 1. Frauen-Teams Manuel Meister beenden die Zusammenarbeit im Sommer. Der auslaufende Vertrag werde nicht verlängert, wie der Berliner Verein am Donnerstag mitteilte. Wer zur Spielzeit 2025/26 auf Meister folgt, ist noch offen.



"Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht, da wir Manuels gute Arbeit in den vergangenen beiden Jahren sehr zu schätzen wissen", ließ sich Sofian Chahed, Leiter der Frauenabteilung, zitieren."Nach einer eingehenden Analyse sind wir aber zu der Überzeugung gelangt, dass unser Team auf der Trainerposition einen neuen Impuls benötigt, um die positive Entwicklung auch in Zukunft fortzuführen und unsere zukünftigen Ziele zu erreichen."

Hertha aktuell auf Rang drei

Meister hatte das Team im Sommer 2023 übernommen. In der Premierensaison erreichte er den sechsten Platz, in der laufenden Spielzeit steht das Team nach 17 absolvierten Partien auf Rang drei.



"Ich danke Hertha, dem Staff und dem Team. Es war mir immer eine Freude, hier alles zu geben. Wir haben in den vergangenen beiden Jahren viel erlebt und unsere Ziele erreichen können. Ich bin überzeugt, dass wir auch das nächste große Ziel erreicht hätten, und wünsche dem Verein, dem Team und den Verantwortlichen hierfür maximalen Erfolg", sagte Meister laut Mitteilung.

