Vor Länderspielen Robin Gosens als erster Spieler von Union Berlin für DFB-Auswahl nominiert Stand: 31.08.2023 11:37 Uhr

Union-Neuzugang Robin Gosens ist für die beiden anstehenden Länderspiele Teil des Fußball-Nationalmannschaftskaders. Bundestrainer Hansi Flick nominierte den Abwehrspieler von Union Berlin am Donnerstag für die Spiele gegen Japan und Frankreich. Gosens ist damit der erste Unioner, der für die DFB-Auswahl zum Einsatz kommen könnte.

Vier Gründe für Union Berlins gelungenen Saisonstart Nach zwei 4:1-Siegen an den ersten beiden Spieltagen der Bundesliga-Saison 2023/24 grüßt der 1. FC Union Berlin von der Tabellenspitze. Vier Gründe für den überzeugenden Auftakt der Köpenicker. Von Anton Fahlmehr

Flick sprach mit Fischer

Gosens, der Mitte August von Inter Mailand zu den Eisernen stieß, debütierte im September 2020 im DFB-Team. Insgesamt stand er 16 Mal für die deutsche Nationalmannschaft auf dem Platz, erzielte zwei Tore. Zuletzt spielte Gosens beim Länderspiel gegen Kolumbien (0:2) im Juni für Deutschland.



Flick sprach am Donnerstag auch über seinen Austausch mit Union-Trainer Urs Fischer: "Meine Ansprechpartner sind die Trainer, das war auch diesmal so." Er habe vor dem Spiel in Darmstadt und auch danach mit Fischer gesprochen.

Großer Schnitt im Kader

Hansi Flick machte bei den Nominierungen dabei einen großen Schnitt. Der Bundestrainer verzichtet für die Länderspiele auf vermeintlich gesetzte Spieler wie Leon Goretzka, Timo Werner oder David Raum. Neu dabei ist überraschend der langjährige Premier-League-Profi Pascal Groß von Brighton and Hove Albion.

Die deutsche Nationalmannschaft spielt am 9. September in Wolfsburg gegen Japan - bei der WM hatte Deutschland dieses Duell verloren, es war der Beginn eines Debakels. Es folgt das große Spiel in Dortmund gegen den Vize-Weltmeister Frankreich (12. September).

Sendung: rbb24 Inforadio, 31.08.2023, 12:15 Uhr