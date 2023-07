1:1 gegen Standard Lüttich Remis beim letzten Hertha-Test

Eine Woche vor dem Start der 2. Fußball-Bundesliga hat Hertha BSC knapp eine erfolgreiche Generalprobe verpasst. Der letzte Test beim belgischen Erstligisten Standard Lüttich endete am Freitagabend 1:1.

Und trainiert wurde ja auch noch

Eigentlich wollte Herthas Profiteam in Zell am See die letzten Vorbereitungen für die 2. Liga treffen: Taktische Formation, Startelf, Standards. Doch das Trainingslager entpuppte sich als fast täglich wechselndes Überraschungsei der schlechten Nachrichten. Von Philipp Höppnermehr