Regionalliga Nordost Regionalliga Nordost: Viktoria siegt deutlich gegen Türkiyemspor Stand: 09.03.2024 16:58 Uhr

Die Viktoria-Frauen haben ihr erstes Rückrundenspiel in der Regionalliga Nordost gewonnen. Im Heimspiel gegen Türkiyemspor Berlin reichten drei Tore in der zweiten Halbzeit für einen 3:0 (0:0) Sieg.

Türkiyemspor verteidigt gut

Nachdem Viktoria in den letzten sechs Tagen bereits zweimal spielen musste, startete die Mannschaft mit schweren Beinen in das Spiel gegen Türkiyemspor. Die Gäste machten das Feld eng und verteidigten diszipliniert.



So hatte Viktoria in der ersten Halbzeit zwar viele Spielanteile, aber kam zu wenig Chancen. "Da braucht man viel Intensität und Dynamik", analysierte Viktoria-Trainer Dennis Galleski nach dem Spiel. Beides habe seiner Mannschaft vor der Pause gefehlt. "Deshalb haben wir das in der Halbzeit angesprochen".

Führung gibt Viktoria Sicherheit

Das zeigte sich nach der Pause als die Viktoria mit mehr Druck in die zweite Halbzeit startete und in der 54. Minute durch Aylin Yaren in Führung ging. "Das war die erste Chance, die wir wirklich machen musste", sagte Galleski. Das Tor gab seinem Team die nötige Sicherheit, um das Spiel bis zum Ende zu dominieren.



"Es ist ihnen gelungen es uns schwerer zu machen als im Hinspiel", gab Galleski zu, dessen Mannschaft im Herbst noch mit 5:0 gewonnen hatte. An diesem Samstag reichte es nur noch zu zwei weiteren Toren durch Marlies Sänger (82. Minute) und Anna Höfker (93.). Eine der Gründe für die späten Tore war die Erschöpfung der Gäste.



Viktoria hatte das Feld mit vielen Verlagerungen sehr breit gemacht. Durch den Sieg wahren die Himmelblauen den Anschluss an Tabellenführer Union Berlin. Der Rückstand beträgt nun drei Punkte. Union spielt noch an diesem Wochenende.

Sendung: rbb24 Inforadio, 09.03.2024, 16:15 Uhr