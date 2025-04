Regionalliga-Nordost Regionalliga-Nordost: Viktoria festigt Platz eins, Hertha mit Mühe, Union dreht Spiel Stand: 06.04.2025 17:24 Uhr

Die Fußballerinnen von Viktoria Berlin haben die Generalprobe vor dem Regionalliga-Spitzenspiel gegen Verfolger RB Leipzig II gemeistert. Am Sonntagnachmittag gewann das Team von Miren Ćatović gegen den 1. FC Magdeburg mit 5:0 (1:0). Vier Tore erzielten die Berlinerinnen selbst, durch Aylin Yaren (4., 62.Minute), Laura Casanovas Diaz (61.) und Nina Ehegötz (75.). Das 5:0 fiel durch ein Eigentor der Magdeburgerinnen (84.).



Viktoria kam erst im zweiten Durchgang in Schwung: "In der ersten Halbzeit hat Magdeburg uns das Leben schwer gemacht, hat gut verteidigt", sagte die sportliche Leiterin von Viktoria, Catharina Schimpf, nach der Partie. "Es war kein einfacher Gegner."

Mit dem Erfolg führen die Berlinerinnen weiter die Regionalliga Nordost an, am kommenden Sonntag (14 Uhr) gastieren sie im Topspiel beim Tabellenzweiten Leipzig, das am Sonntag überraschend gegen Jena verlor und nun drei Punkte Rückstand auf die Himmelblauen hat.

Hertha gewinnt, Union dreht Spiel

Hertha BSC gewann sein Auswärtsspiel am Sonntag knapp mit 1:0 beim 1. FFC Fortuna Dresden. Das Siegtor gegen das Kellerkind fiel erst spät, Sari Saeland erzielte es in der 78. Minute. Damit bleiben die Berlinerinnen auf dem 3. Platz.



Die zweite Mannschaft von Union Berlin bewies beim Abstiegskandidaten Hansa Rostock am Sonntag Moral. Nach einem Rückstand durch den Treffer von Joahnna Silbe (23.) drehten die Köpenickerinnen die Partie und gewannen letztlich mit 4:1. Die Tore für die Unioner U23-Mannschaft erzielten Sandra Weihmann (24.), Megan Reichenbach (26.), Hannah Kratz (39.) und Louisa Krähler (68.).

Türkiyemspor gewinnt, Hattrick bei Turbine II

Auch Türkiyemspor drehte einen Rückstand gegen einen Underdog und siegte am Ende mit 4:1. Gegen Schlusslicht Bischoffswerdaer FV lagen die Berlinerinnen nach dem Treffer von Mylene Hetzke mit 0:1 zurück (11.). Danach sorgten Anna-Sophie Fechner (38.), Alexandra Almasalme (52., 61.) und Sahraa Chahrour (65.) für klare Verhältnisse.



Die Zweitauswahl von Turbine Potsdam gewann souverän beim 1. FFV Erfurt. Dabei erzielte Anncharlotte Hampel einen Dreierpack (32., 74., 90.+3) und sorgte mit ihren Toren für den klaren 3:0-Sieg.

