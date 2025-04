Regionalliga Nordost Regionalliga Nordost: Hertha 03 feiert Überraschungssieg gegen Spitzenreiter Leipzig Stand: 20.04.2025 16:19 Uhr

Der FC Hertha 03 Zehlendorf hat am Ostersonntag in der Regionalliga Nordost für eine Überraschung gesorgt: Gegen den Tabellenführer und Aufstiegsanwärter Lok Leipzig setzten sich die Berliner mit 2:1 (1:1) durch.

Luckenwalde siegt im Abstiegskampf, Hertha BSC II schlägt Babelsberg mehr

Hertha 03 sammelt durch den Dreier wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt und steht nun mit 32 Zählern aus 30 Spielen auf dem 13. Platz.

Henneke trifft zum Sieg

In einer ausgeglichen Begegung brachten sich die Zehlendorfer zunächst selbst in Bedrängnis: Marc Enke traf in der 25. Minute ins eigene Tor. Doch nicht einmal vier Minuten später egalisierte Hertha 03 diesen Rückstand, als Jonas Hartl zum 1:1 ins richtige Tor netzte (29.).



In einer turbulenten zweiten Hälfte gelang Valentin Henneke nach einem temporeichen Gegenstoß der 2:1-Siegtreffer (64.). Lok Leipzig war in der Schlussphase drauf und dran, den Ausgleich zu erzielen, doch die Berliner brachten den Heimsieg über die Zeit.

Sendung: rbb24 Abendschau, 20.04.2025, 19:30 Uhr