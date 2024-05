Regionalliga Nordost Regionalliga Nordost: Cheftrainer Semih Keskin verlässt Viktoria Berlin Stand: 29.05.2024 12:25 Uhr

Die Männermannschaft von Regionalligist Viktoria Berlin wird mit einem neuen Trainer in die kommende Saison gehen. Wie der Verein am Mittwochmorgen über seine Kanäle verkündete, wird der bisherige Cheftrainer Semih Keskin den Klub in diesem Sommer nach langjähriger Zusammenarbeit verlassen.



Sowohl die von Viktoria veröffentlichte Pressemitteilung als auch Informationen des Kickers legen nahe, dass der Klub gerne mit Keskin weitergearbeitet hätte, der Trainer sich aber für einen Wechsel zu einem anderen Klub entschied.

Mit Erfolgen für andere Klubs empfohlen

Nach mehreren Jahren im Jugendbereich von Viktoria Berlin und einem Engagement als Co-Trainer von Hertha 06, wurde Keskin im Sommer 2022 Chef an der Seitenlinie der himmelblauen Berliner. Als solcher gestaltete er zunächst den Umbruch nach dem Drittligaabstieg Viktorias mit und führte seine außergewöhnlich junge Mannschaft in der vergangenen Saison überraschend auf den dritten Tabellenplatz. Außerdem qualifizierte sich Viktoria unter dem 35-jährigen Keskin mit dem Gewinn des Berliner Landespokals jüngst für die erste Runde des DFB-Pokals in der kommenden Saison 2024/25.



Auch deshalb hätte Viktoria den ursprünglich nur bis zum Sommer 2023 geltenden Vertrag mit dem A-Lizenz-Inhaber dem Vernehmen nach wohl gerne ein zweites Mal verlängert. So berichtet der Kicker, dass Keskin ein unterschriftsreifes Vertragsangebot vorgelegen hätte.

Nehrig: "Schade, dass wir uns nicht einigen konnten"

"Wir bedanken uns bei Semih für seine Arbeit, die er in den zurückliegenden Jahren erst im Nachwuchs und zuletzt im Herrenbereich geleistet hat", wird Viktoria-Geschäftsführer Rocco Teichmann in der Mitteilung des Klubs zitiert. "Leider trennen sich nun die Wege und wir wünschen ihm für seine sportliche und persönliche Zukunft nur das Beste."



Viktorias Sportdirektor Bernd Nehrig ergänzte: "Natürlich ist es schade, dass wir uns nicht auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit einigen konnten. Aber wir schauen nach vorn und werden den Fokus darauf legen, eine gute Lösung für die Nachfolge präsentieren zu können."

Keskins Zukunft (offiziell) noch unklar

Wie diese Lösung aussehen wird, bleibt für den Moment noch offen. Fest steht, dass Viktorias neuer Trainer – wie zuletzt auch Keskin – vor der Aufgabe stehen wird, eine Mannschaft mit jungen Spielern zu entwickeln. Dass Keskin dies zuletzt mit Bravour gelang, dürfte ihm die Optionen beschert haben, von denen er nun eine Viktoria vorzieht. "Ich hatte großen Spaß daran, mit einer jungen und hungrigen Mannschaft zu arbeiten", sagte Keskin. "Jetzt ist für mich der Zeitpunkt gekommen, eine neue Herausforderung anzunehmen."



Zu welchem Klub es Keskin zur kommenden Saison zieht, ist dabei noch unklar. Laut dem Kicker und dessen Informationen könnten die Regionalligisten Hertha BSC II, Altglienicke oder der Hallesche FC seine mögliche neue Station werden.

