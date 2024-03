Regionalliga Nordost Regionalliga Nordost: Viktoria schlägt Zwickau mit 2:0 Stand: 20.03.2024 21:30 Uhr

In der Regionalliga Nordost hat Viktoria Berlin nach zwei Pleiten in Folge wieder einen Sieg geholt. Die Himmelblauen schlugen am Mittwochabend den FSV Zwickau im Nachholspiel mit 2:0 (2:0) und stehen nun punktgleich mit Babelsberg auf Rang fünf.



Zuletzt hatte Viktoria gegen Jena (1:5) und Tabellenführer Greifswald (1:4) zweimal in Folge hoch verloren.

SV Babelsberg 03 feiert Heimsieg gegen Chemnitzer FC mehr

Zwickauer Fehler führen zu Toren

Vor 712 Zuschauern gingen die Berliner im heimischen Stadion Lichterfelde bereits früh in Führung. Nach einem Fehler der gegnerischen Verteidigung kam in der 5. Minute Julien Damelang völlig frei am Strafraumeck an den Ball und verwandelte den ersten Abschluss der Partie direkt zum 1:0.



Kurz vor der Pause profitierte Viktoria dann erneut von einem Zwickauer Fehler. Gäste-Keeper Lucas Hiemann kam raus, um einen langen Ball Richtung Strafraum abzufangen. Er verfehlte die Kugel jedoch und rannte stattdessen seinen eigenen Mitspieler Kilian Senkbeil um. Über beide hinweg segelte der Ball zum Berliner Laurenz Dehl, der nur noch einschieben musste (43.).



Nach der Pause blieben die Gastgeber die spielbestimmende Mannschaft und ließen kaum Chancen der Zwickauer zu, die sich bis zum Abpfiff allerdings auch völlig ideenlos präsentierten.

Sendung: rbb24, 20.03.2024, 21:45 Uhr