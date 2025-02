0:1-Heimniederlage Reese allein ist zu wenig: Hertha verliert auch gegen Kaiserslautern Stand: 08.02.2025 22:27 Uhr

Nach den zuletzt schwachen Leistungen verliert Hertha BSC auch sein Heimspiel gegen Kaiserslautern mit 0:1. Nur Fabian Reese erreicht an diesem traurigen Hertha-Abend Normalform. Der Druck auf Trainer Cristian Fiél wächst.

insgesamt schwaches Spiel mit wenig Torszenen

Hertha BSC im Angriff ohne Durchschlagskraft



die Berliner stehen nach der Niederlage auf Platz 13 in der Tabelle

Fabian Reese erstmals seit neun Monaten wieder in Herthas Startelf



Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat am Samstagabend gegen den 1. FC Kaiserslautern mit 0:1 verloren. Es war bereits die siebte Heimniederlage der Herthaner in dieser Saison, und dass im zehnten Spiel vor eigenem Publikum. Das Tor des Tages gegen zu ideenlose Berliner erzielte Lauterns Verteidiger Luca Sirch per Distanzschuss in der 57. Minute.



Der Spielverlauf

Kaiserlautern ging selbstbewusst in die Partie und drückte Hertha früh in die eigene Hälfte. Einige Eckbälle brachten allerdings keine Gefahr. Nach 10 Minuten bekam Hertha mehr Spielkontrolle, aber entweder war der letzte Pass zu ungenau oder die Flanken konnten von der hochgewachsenen FCK-Innenverteidigung geklärt werden. Die erste Halbchance hatte Lautern-Stürmer Ragnar Ache, aber dessen Schuss ging klar links am Hertha-Kasten vorbei (16.).



Hertha hatte auch im Anschluss mehr Ballbesitz, aber bis zur ersten Chance dauerte es bis zur 27. Minute: Reese prüfte mit einem Flachschuss Lautern-Keeper Julian Krahl. Dasselbe Duell gab es fünf Minuten später, nachdem Maza den Ball im Mittelfeld erobert hatte, wobei auch diesmal der FCK-Torhüter Sieger blieb. Was im ersten Durchgang fehlte, waren die klaren Tormöglichkeiten. Derry Scherhant, diesmal als Mittelstürmer aufgeboten, hatte kaum Bindung an Herthas Spiel. Lauterns Stürmer Ragnar Ache hatte noch die beste Möglichkeit, doch Hertha-Keeper Marius Gersbeck parierte dessen wuchtigen Schuss ohne Probleme. So blieb es bei einem nicht gerade ansehnlichen 0:0 zur Pause.



Zu Beginn der zweiten Hälfte kam Michal Karbownik für Kevin Sessa in die Partie. Doch Alleinunterhalter in Herthas Angriff blieb Fabian Reese. Der offensive, linke Außenbahnspieler prüfte Krahl erneut mit einem strammen Schuss in der 54. Minute. Aus dem Nichts dann die Führung für die Gäste: Karbownik verschätzte sich bei einer Grätsche im Mittelfeld, der aufgerückte Luca Sirch kam an den Ball und traf aus 20 Metern platziert ins lange Eck. Gersbeck war ohne Abwehrchance.



Der einzige Spieler auf Seiten der Hertha, der sich weiterhin gegen die Niederlage stemmte, war auch danach Fabian Reese. In der 68. Minute ließ er zwei Gegenspieler aussteigen und legte quer vor das Tor, aber in der Mitte fehlte erneut der Abnehmer. Hertha rannte auch in der Folge zu kopflos an und stellte die FCK-Defensive in der Schlussphase vor keine größeren Probleme. Am Ende stand eine verdiente Heimniederlage für die Mannschaft von Cristian Fiél zu Buche – bereits die siebte der laufenden Saison.





