Themenwoche "rbb im Dialog" rbb zeigt Kreisliga-Fußballspiel von Traktor Schlalach Stand: 13.09.2023 12:54 Uhr

Für die Kreisligisten des SV Traktor Schlalach ist die anstehende Begegnung gegen FSV Eintracht Glindow eine besondere: Der rbb zeigt die Begegnung am Donnerstag live (Anpfiff: 19 Uhr). Schlalach hatte sich erfolgreich um die Live-Übertragung beworben.

Ihre Fähigkeiten am Ball können die Amateurkicker des SV Traktor Schlalach am Donnerstag auf großer Bühne präsentieren. Der rbb überträgt im Livestream das Heimspiel des SV Traktor in der heimischen "Arena am Windpark" gegen FSV Eintracht Glindow, Kreisliga B. Als TV-Experte wird Axel Kruse dabei sein. Anpfiff ist um 19 Uhr.



Doch die vielen Kameras werden nichts daran ändern, dass jeder Fußballspieler bei Traktor eine Aufgabe hat, die über das Toreschießen und Grätschen auf dem Platz hinausgeht - was den Reiz des Amateur-Fußballs ja auch ein Stück ausmacht.

Traktor Schlalach - Eintracht Glindow Im Rahmen von "rbb im Dialog" hat sich die Sportredaktion etwas Besonderes ausgedacht: ein Livestream eines Punktspiels eures Vereins. Wir zeigen das Duell zwischen Traktor Schlalach und Eintracht Glindow aus der Kreisliga B Havelland live. Reporterin: Stephanie Baczyk Experte: Axel Krusemehr

"Versuchen, den Leuten Mehrwert zu bieten"

"Ich mähe den Rasen und wische die Kabine", sagt Kai Isselborg, Stürmer von Traktor. Torwart Sebastian Klein pumpt die Bälle auf und schmeißt die schmutzigen Trikots in die Waschmaschine. Teamkollege Yanic Vinken faltet die sauberen Trikots zusammen und kümmert sich außerdem um den Social-Media-Account.



Der Verein sei beliebt im kleinen Dorf im Brandenburger Landkreis Potsdam-Mittelmark, sagen die Spieler. Und das aus gutem Grund: "Wir kümmern uns. Wir versuchen, hier leben ins Dorf zu bringen und versuchen, den Leuten, die kommen, einen Mehrwert zu bieten", sagt Vinken.

"Dialogwoche" des rbb

Der Verein hatte sich für die Live-Übertragung seines Kreisligaspiels im Rahmen des Projekts "Euer Kick live auf rbb24" beworben. Die Aktion ist Teil der rbb-Dialogwoche [rbb-online.de], die den Zuschauerinnen und Zuschauern über mehrere Tage einen Blick hinter die Kulissen der Sendungen sowie den Kontakt mit den Macherinnen und Machern ermöglichen soll.



Außerdem bietet sie die Möglichkeit, direktes Feedback zum rbb-Programm zu geben. Auch rund um das Spiel können sich die Zuschauer mit der rbb Sportredaktion austauschen.

Dialogwoche beim rbb Der Blick hinter die Kulissen, das Erleben von Sendungen, die man eher nur als Zuschauer oder Zuhörer kennt, der direkte Kontakt mit den Machern: der Rundfunk Berlin-Brandenburg lädt zur "Dialogwoche". Beitrag von Arndt Breitfeldmehr

"Drei Punkte dürfen sie bei uns lassen"

Die Traktor-Mannschaft hatte in einem mehrseitigen Text begründet, warum Schlalach ein idealer Gastgeber für ein mediales Fußballevent sei. "Der SV Traktor ist der ganze Stolz des Dorfes, in dem knapp 300 Leute leben”, heißt es unter anderem.



Dass der Wunsch nun in Erfüllung geht, freut die Spieler. Dass mit dem ersten Live-Spiel in Schlalach nun noch mehr Aufmerksamkeit auf die Fußballpartie abstrahlt, umso mehr. So druckten Vereinsmitglieder Werbeplakate für die anstehende Begegnung. Während ansonsten um die 80 Zuschauer die Spiele von Traktor besuchen, rechnet man nun mit einem großen Andrang, auch vonseiten des Gegners Glindow.



Den Glindowern gegenüber wolle man sich gastfreundlich präsentieren, sagt Traktor-Spieler Yanic Vinken mit Blick auf die Partie, fügt aber hinzu: "Die drei Punkte, die dürfen sie bei uns lassen."

Sendung: rbb24, 13.09.2023, 18 Uhr